ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 .. ونسبة النجاح تتخطى 91%

صرح السيد الأستاذ الدكتور “طارق وقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، الموافق الرابع والعشرين من شهر يوينو 2019 بأن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019، قد ظهرت اليوم، كما قد أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي، 2018- 2019، تصل إلى 91.4 %.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء خلال كلمة معالي السيد الوزير طارق شوقي “وزير التربية والتعليم والتعليم الفني” في المؤتمر الصحفي، والذي قد عقد اليوم الاثنين، داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ من أجل أن يتم القيام بالإعلان عن نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018- 2019، للصف الأول الثانوي، والذي يقوم الكثير من أولياء الأمور وطلاب وطالبات أولى ثانوي بالبحث عنها خلال الفترة الماضية.

امتحانات الصف الأول الثانوي

كما تجدر الإشارة إلى كون كل من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، قد قاموا بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018- 2019، بدءًا من يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مايو الماضي وصولًا إلى يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الحالي.

ويذكر أن امتحان أولى ثانوي للعام الدراسي الحالي كان قد جاء وفق نظام التقييم الجديد الذي يقيس قدرات الفهم لدى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وليس الحفظ، والذي قد قام بتطبيقه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحالي، طارق شوقي، وقام طلاب الصف الأول الثانوي قد قاموا بأداء الامتحانات بشكل إلكتروني وذلك عن طريق استخدام أجهزة التابلت المختلفة ، وقد تم ذلك باستثناء طلاب وطالبات عدد 500 مدرسة ، قد قاموا بأداء امتحانات الصف الأول الثانوي بشكل ورقي ، وذلك بسبب عدم كفاية تلك المدارس من الناحية التكنولوجية.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي