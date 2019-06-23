ظهور نتيجة دبلوم الصنايع 2019 ثلاث وخمس سنوات برقم الجلوس “قريبا”| نتيجة الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني emis.gov.eg

نتيجة دبلوم الصنايع 2019 برقم الجلوس الذي ينتظر ظهوره العديد من طلاب الدبلومات الفنية، وخلال تصريحات خاصة لليوم السابع من مصادر مسئولة، أكدت بأن عمليات تصحيح أوراق الثانوي الصناعي مازالت مستمرة، وستنتهي أعمال التصحيح نهاية شهر يونيو الجاري، وستظهر في نهاية هذا الشهر، وبحد أقصى الأسبوع الأول من شهر يوليو، وبعد التصحيح تبدأ عملية مراجعة أوراق الثانوية الصناعية وتجميع الدرجات والنتائج، وستظهر النتيجة برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني وموقع مركز المعلومات، وأيضا على موقع اليوم السابع حيث أنها توفر رابط للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، ويكثر البحث هذه الأيام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لما لها من أهمية كبيرة في تحديد مستقبل الطالب الدراسي، وسيظهر تنسيق الدبلوم الصناعي فور الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، ويتم وضع شروط للالتحاق بالجامعات الحكومية، ويمكنكم كتابة تعليق أسفل المقال موضح به رقم الجلوس، لمعرفة النتيجة فور ظهورها دون عناء، لذلك يرجى حفظ هذه الصفحة ومعاودة فتحها مرة أخرى لمعرفة النتيجة.

وأدى 376217 طالب وطالبة امتحانات الثانوية الصناعية 2019 الترم الثاني، وهي تحتوي على أقسام متعددة ولها مستقبل مميز، من هذه الأقسام الإلكترونيات المنسوجات وغيرها من الصناعات التي تعود بالفائدة على الوطن، وتولي الدولة أهتمام خاص بالتعليم الفني بشكل عام، لما له من دور هام ومفيد، ويعود على الوطن بالفائدة الكبيرة، وبخصوص أوائل الدبلوم الفني يمكنهم الالتحاق بكلية الهندسة وأقسامها المختلفة، لذلك دخول التعليم الفني الصناعي يعادل نوعا ما دخول الثانوية العامة، كل ما عليك الدراسة بجهد والتفوق.

نتيجة دبلوم الصنايع 2019 الترم الثاني

بدأت عمليات تصحيح أوراق الثانوي الصناعي بعد الانتهاء من الامتحانات، ويحرص مصححي الامتحانات على مراجعة الأوراق بدقة وشفافية، والتأكد من أن كل طالب يأخذ ما يستحقه من درجات، وستظهر نتيجة دبلوم 3 صناعة على المواقع الرسمية لظهور النتيجة، وهي ما سنوضحها بالأسفل مع وضع رابط النتيجة، وستظهر جميع النتائج في كافة المحافظات ويمكنكم متابعة هذا الموضوع، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الدبلوم الصناعي 2019 في كل محافظات مصر مثل:

نتيجة الثانوي الصناعي بالقاهرة .

نتيجة الثانوي الصناعي بالإسكندرية.

نتيجة الثانوي الصناعي بالغربية .

نتيجة الثانوي الصناعي بالشرقية.

نتيجة الثانوي الصناعي بالقليوبية.

نتيجة الثانوي الصناعي بالجيزة.

نتيجة الثانوي الصناعي بالبحيرة.

نتيجة الثانوي الصناعي بالجيزة.

نتيجة الثانوي الصناعي بكفر الشيخ.

نتيجة الثانوي الصناعي بالمنيا.

نتيجة الثانوي الصناعي بأسيوط.

نتيجة الثانوي الصناعي بالأقصر.

نتيجة الثانوي الصناعي بأسوان.

نتيجة الدبلوم الصناعي اليوم السابع 2019

يقدم موقع اليوم السابع رابط لنتيجة الثانوي الصناعي 2019، وحسب تصريحات خاصة له ستظهر النتائج نهاية الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، كما تم تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بدون عينة عشوائية، وهناك بعض الأقاويل عن أن نسبة النجاح في أوائل الطلاب في البنات أعلى من البنين هذا العام، ورغم مرور الامتحانات هذا العام بسلاسة ولكن تم ظبط بعض حالات الغش ووجود هواتف محمولة، وسنقدم لكم نتيجة دبلوم الصف الثالث الصناعي 2019، في كافة الأقسام وهي ” الزخرفة، النسيج، مركبات، ميكانيكا، بحري، كهرباء، معماري، خشبي، معدني، تبريد وتكييف”.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ستظهر نتائج الدبلومات الفنية 2019 نهاية الشهر الجاري، وبحد أقصى الأسبوع الأول من شهر يوليو، وذلك بسبب أن عمليات التصحيح تأخذ وقت كبير وخاصة تجميع الدرجات والنتائج، لكي يحصل كل طالب على ما يستحقه من الدرجات دون ظلم، ولكن تتيح وزارة التعليم الفني تقديم تظلم على نتيجة دبلوم الصنايع، وذلك في حال رؤية الطالب بأن الدرجات المسجلة في النتيجة أقل مما يستحقه، ويكون على ثقة تامة بأنه يستحق المزيد من الدرجات، في هذه الحالة يقوم بتحويل مبلغ 100 جنيه على صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من البنك الأهلي أو بنك مصر عن كل مادة، ثم يتوجه الطالب إلى الإدارة التعليمية لتقديم التظلم وإيصال الحوالة، وبعد ذلك في الميعاد المحدد يرى الطالب ورق الإجابات الخاصة به، وتحتسب له الدرجات الزائدة وتضاف إلى النتيجة.

نتيجة الدبلوم التجاري 2019 لم يظهر بعد نتيجة الدبلوم الزراعي 2019 لم تظهر بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 كل التخصصات لم تظهر بعد

شروط الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة، ويضع المعهد بعض الشروط للألتحاق الطلاب به، ويفتح المعهد أبوابه كل عام لاستقبال 2000 طالب من التعليم الفني، وتتلخص الشروط كالتالي:

حسن السير والسلوك للطالب.

عدم وجود شيء على عائلته قد يضر بالقوات المسلحة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين مصريين.

وبالنسبة لطلبة الثانوية الصناعية لا يقل المجموع عن 75%.

لا يزيد السن عن 22 سنه لطلاب الصناعية الخمس سنوات.

تسحب الملفات من الكليات العسكرية والحربية في القاهرة، ومن مكتب تنسيق نادي الفتح الاجتماعي، ومن مكتب تنسيق أسيوط في المنطقة الجنوبية.

روابط نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019 الترم الثاني

من خلال الروابط الرسمية لمعرفة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2019، يمكنك الحصول على النتيجة برقم الجلوس، والروابط هي:

وسنقدم لكم بشكل مستمر تحديثات ظهور نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس الترم الثاني، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في هذه المرحلة التعليمية وفي باقي المراحل التعليمية القادمة.