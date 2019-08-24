عاجل | الآن برقم الجلوس نتيجة الدور الثاني 2019 ابتدائي وإعدادي الأزهر

يكثر البحث اليوم عن نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الدور الثاني للأزهر الشريف وقد طال انتظارها بعد أداء الامتحانات، وقد تم الإعلان مسبقا عن نشر النتيجة عبر موقع الأزهر الشريف وهو الموقع الرسمي لظهور النتيجة وننشر في مقالنا رابط النتيجة.

ارتفاع نسب النجاح ورابط النتيجة

أعلنت البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف عن نتيجة الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الدور الثاني ؛ وذلك للعام الدراسي 2018 / 2019، عبر منصتها الإلكترونية، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادتين رسميا من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر صباح اليوم السبت، وننشر رابط بوابة الأزهر للحصول على النتيجة دون عناء وبيسر تام، موضحين نسب النجاح في مقالنا.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019 الدور الثاني

اعتمد صبيحة اليوم السبت الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وتظهر النتيجة عبر الرابط التالي وما عليك إلا الضغط ( هنا ) للحصول على النتيجة ، إذ إن نسب النجاح لهذا العام مرتفعة عما قبلها من سنوات.

نسب النجاح

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان الدور الثاني 2019 الأزهر للشهادة الابتدائية نحو 149302 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في هذه المرحلة نحو 97.13 %، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية فتقدم للامتحان عدد 122430 طالبا وطالبة ، وبلغت نسبة نجاح الطلاب في هذه المرحلة نحو 92.54 % ، وبذلك تعد نسب النجاح مرتفعة عن الأعوام السابقة.