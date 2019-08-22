عاجل.. الآن| رابط نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب برقم الجلوس

أعلنت وزارة التعليم العالي، منذ قليل في بيان نشرته اليوم الخميس عن نتيجة تحويلات «تقليل الاغتراب» وذلك للطلاب المتقدمين بطلبات لتقليل الاغتراب، وننشر لطلابنا الكرام نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب من خلال رقم الجلوس.

احصل على نتيجة تقليل الاغتراب برقم الجلوس

ولكيفية الحصول على نتيجة طلبات تقليل الاغتراب يستطيع كل طالب تقدم بطلب أن يضغط (هنا) ثم يدخل رقم جلوسه والرقم السري ويحصل على النتيجة.

بيان وزارة التعليم العالي

نشرت وزارة التعليم العالي بيانا اليوم الخميس موضحة أن مكتب التنسيق كان قد استقبل عدد 86681 طلبا من طلاب وطالبات لتقليل الاغتراب ، وكان التقديم عبر موقع التنسيق الالكتروني والذي بدأ يوم الخميس الموافق 08 – 08 – 2019 وانتهى التسجيل لطلبات تقليل الاغتراب يوم الثلاثاء الموافق 20 – 08- 2019

الموافقة على نسبة 86.72 %

أكدت وزارة التعليم العالي أن الطلاب المتقدمين بطلبات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية والذين تتوافق عليهم الشروط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام بلغوا نحو 75169 طالبا وطالبة، طالبة، أي بنسبة 86.72 %.