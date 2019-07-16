عاجل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى من التنسيق للمرحلة الأولى.. العلمي 97.07% والأدبي 80%

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء ، بيانا صحفيا أوضحت فيه الوزارة الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى لقبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2019 الدور الأول (مايو) ، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.
وزارة التعليم العالي تهنئ أبناءها الطلاب
وبدأ البيان الصحفي بتهنئة الوزارة لأبنائها الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الموافق 13/ 7 / 2019 فقد تقرر فتح بابتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 2019 وحتى الخميس الموافق 25 / 7 / 2019، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:
|البيان
|الحد الأدنى
|عدد الطلاب
|الشعبة العلمية
|398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر
|30152
|الشعبة الهندسية
|389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر
|14690
|الشعبة الأدبية
|328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر
|98471
|الإجمالي
|143313
مواعيد إدخال الرغبات
وحرصت الوزارة على تحديد المواعيد الخاصة بإدخال البيانات والرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:
- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع
- متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء في آخر يوم للمرحلة.
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