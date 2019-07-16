عاجل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى من التنسيق للمرحلة الأولى.. العلمي 97.07% والأدبي 80%

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اليوم الثلاثاء ، بيانا صحفيا أوضحت فيه الوزارة الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى لقبول الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2019 الدور الأول (مايو) ، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

وزارة التعليم العالي تهنئ أبناءها الطلاب

وبدأ البيان الصحفي بتهنئة الوزارة لأبنائها الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) لهذا العام 2019 ، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الموافق 13/ 7 / 2019 فقد تقرر فتح بابتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 / 7 / 2019 وحتى الخميس الموافق 25 / 7 / 2019، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

البيان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

مواعيد إدخال الرغبات

وحرصت الوزارة على تحديد المواعيد الخاصة بإدخال البيانات والرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات: