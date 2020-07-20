عاجل.. التعليم تكشف حقيقة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

خلال الأيام الماضية كثر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل أيام عيد الأضحى المبارك، الأمر الذى دعا رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي، إلى توضيح حقيقة إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الكشف عن الموعد الذي سيتم تحديد إعلان النتيجة.

موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، في تصريحات صحفية له، أن النتيجة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لن يتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أن فترة أيام العيد ستكون إجازة لمقدري الدرجات والمصححين، مشيرًا إلى أنه أن بعد عودة مقدري الدرجات من المعلمين والمصححين من إجازة عيد الأضحى، ستستأنف عملية التصحيح ويتم تجميع الدرجات، وعقب ذلك سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

بداية ونهاية امتحانات طلاب الثانوية العامة

يشار إلى أن امتحانات طلاب الثانوية العامة كانت قد بدأت في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من شهر يونيو الماضي، وسط عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الحكومة لمنع أي تجاوزات قد تحدث، كما تستمر الامتحانات حتى الحادي والعشرون من شهر يوليو الحالي، حيث يصل عدد طلاب الثانوية العامة إلى نحو “667 ألفًا و315 طالبًا وطالبة”، وعدد لجان السير نحو “2216 لجنة سير” على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية نحو “56 ألفًا و591 لجنة فرعية” على مستوى الجمهورية.