ساعات وتظهر نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 علمي وأدبي، وتمثل نتائج الثانوية العامة كابوساً كبيراً لدى العديد من الأسر المصرية، نظراً لأن مستقبل الطالب ومصيره مرتبط بها بشكل مباشر، فعلى أساس درجات الطالب أو الطالبة يتحدد مصيره، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع وأن يحقق لهم أمنياتهم.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية 2019

وحول هذا الأمر أكد خالد عبد الحكم اليوم في تصريحات رسمية له منذ قليل أنه من المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي 2019 بداية الأسبوع المقبل، وأكد عبد الحكم أن العديد من كنترولات الشهادة الثانوية انتهت بالفعل من تصحيح جميع المواد وجاري الآن رصد الدرجات، مضيفاً أنه مطلع الأسبوع القادم فسوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية وأسماء الأوائل، وسوف يتم إعلان النتيجة بالإسم ورقم الجلوس.

حقيقة تسريب نتائج الثانوية العامة

ومن جهة أخرى فقد ترددت أنباء اليوم تفيد بأنه تم تسريب نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، وحول هذا الأمر أكد مجلس الوزراء المصري أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لاستبيان أمر تسريب نتائج الثانوية العامة، وردت الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقي مؤكدةً أنه لا صحة إطلاقاً لأنباء تسريب نتيجة الصف الثالث الثانوي، وأضافت التعليم أن مسؤولي الكنترولات تم اختيارهم بعناية فائقة النظير، وأن النتيجة تمر بالكثير من المراحل المعقدة والمؤمنة ووفق خطة محكمة تم إعدادها سلفاً، مما يصعب مع تلك الإجراءات تسريب النتيجة.

وكما أننا ووفق مصادر مطلعة نؤكد على النقاط التالية:

نتيجة الثانوية لعام 2109 مبشرة بشكل كبير عن العاميين الماضيين.

نتيجة العينات العشوائية التي اعتمدها الوزير بلغت نسبة النجاح ببعض المواد أكثر من 90%.

كما يمكنم الاضطلاع على المزيد من التفاصيل حول العينات العشوائية عبر هذا الرابط.

مطلع الأسبوع القادم سيقوم الوزير باعتماد نتيجة الثانوية العامة.

كما يمكنك الحصول على نتائج الثانوية العامة عبر هذا الرابط.

ونتمى النجاح والتوفيق للجميع.