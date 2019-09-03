عاجل برقم الجلوس| نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للعام الدراسي 2019







ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، وقد انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق 17 من شهر أغسطس الماضي لعام 2019، وقد انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الدور الثاني 2019 في يوم 26 من نفس الشهر، وقد بلغت نسبة نجاح الدور الأول أدبي للشهادة الأزهرية 41.78%، وبلغ عدد الطلاب بهذا القسم 85.867 حضر منهم 80.181 طالب، وقد بلغت أعداد الطلاب الناجحين بتلك الامتحانات 33.496 طالباً.







نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019

أعتمد وكيل الأزهر الشريف الشيخ “صالح عباس”، منذ قليل نتيجة الدور الثاني للشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2019، وقد صرح مصدر من مصادر الأزهر الشريف، بأن نسبة نجاح الطلاب والطالبات بالدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بلغت 82.97 %، كما أشار بأن جميع الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الدور الثاني نجحوا جميعهم.







يمكن لجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية حصولهم على نتيجة الدور الثاني للعام الدراسي 2019، من خلال الرابط الخاص ببوابة الأزهر الالكترونية من هنا بإدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به، ويجب على جميع الطلاب الرجوع إلى المعهد لمراجعة النتيجة والتأكد منها، لأن هذه النتيجة استرشادية، كما يمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف المحمول 19493.

يذكر بأن نسبة نجاح الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي لعام 2019 بلغت 67.98%، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 46.835 طالب، وقد حضر منهم 35.672 فقط، وقد بلغ عدد الناجحين بهذا القسم 24.251 طالباً.





