عاجل | بمناسبة رأس السنة الهجرية.. الأحد المقبل إجازة بالأزهر وتأجيل الامتحانات

قررت جامعة الأزهر منذ قليل اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق الأول من محرم هجريا والأول من شهر سبتمبر 2019 ميلاديا إجازة رسمية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، هي ذكرى الهجرة لسيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

الأحد المقبل إجازة رسمية

وحرصت جامعة الأزهر الشريف بإعلام الكليات المختلفة التابعة لها بتأجيل الامتحانات في ذلك اليوم (الأول من سبتمبر)، وهي تختص بامتحانات التصفية المسماة بـ«السامر كورس»، على أن تستأنف الكليات الامتحانات في يوم آخر تحدده كل كلية على حدة، وذلك وفق ما يتناسب مع جداول الامتحانات المعلنة سابقا ومع انتظام العملية التنظيمية.

امتحانات الدور الثاني الأزهر

ونبهت إدارة جامعة الأزهر الشريف على الكليات كافة أن الامتحانات المؤداة في شهر أغسطس الجاري امتحانات الدور الثاني وهي خاصة بفرق النقل ، أما الفرقة الرابعة فامتحاناتها هي التصفية.

قرار وبيانات

وطبقا لقرار إدارة جامعة الأزهر فإن الكليات التابعة لها أصدرت بيانات عاجلة للطلبة والطالبات مفادها العلم بأنه تم تأجيل امتحانات الدور الثاني يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر وتغيير جدول الامتحانات في ذلك اليوم.