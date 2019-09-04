عاجل| تعرف على حكم القضاء الإداري بشأن نظام التعليم الجديد ومنظومة التابلت

تحركت وزارة التربية والتعليم بمصر منذ بداية العام الدراسي الماضي نحو توجهات تطويرية متعددة تحت رعاية القيادة السياسية بمصر لتطوير شامل لمنظومة التعليم المصري ليتوافق مع منظومة التعليم الدولية بعد سنوات من التأخر الغير مبرر بدولة تضم أكبر تكتل بشري يخضع لعملية تعليمية بالشرق الأوسط، وبالفعل قطعت وزارة التربية والتعليم أشواط كبيرة نحو تحقيق الهدف، وجاءت التجربة مثلها كأي تجربة جديدة تخضع للصواب والتصويب والخطأ والفهم، وكان من ضمن تلك المؤثرات المقاومة الطبيعية لكل ما هو جديد، وفي هذا الإطار قام مجموعة من أولياء أمور طلاب بمرحلة الصف الأول الثانوي، برفع دعوى أمام القضاء المصري لإلغاء نظام التعليم الجديد كلياً وإلغاء العمل بمنظومة التابلت، واليوم قال القضاء المصري كلمته.. فما هي التفاصيل.







حكم القضاء الإداري اليوم بشأن إلغاء النظام التعليمي الجديد

فبعد أن تقدم أحد أولياء أمور الطلاب عن عدد منهم، وهو خالد مكاوي، بدعوى وجهت إلى القضاء الإداري بمصر، يُطالب فيها عن أولياء أمور المرحلة الأولى بالثانوية العامة، إلغاء نظام الثانوية التراكمية وهو النظام الجديد المعمول بيه الآن، وإلغاء منظومة التابلت التي تم إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم بالعام الدراسي الماضي 2018-2019.







قرر القضاء الإداري رفض الطعن الذي قدمه أولياء الأمور فيما يخص النظام التراكمي المعمول بيه حالياً، مع قبول الدعوى التي تخص إلغاء قرار تطبيق نظام التابلت ولكن الدعوى تم قبولها شكلاً من قبل القضاء الإداري، حيث تم رفض تنفيذ القرار الخاص بإلغاء التابلت في الشق العاجل، وأمرت في هذا الصدد بإحالة تلك الدعوى الخاصة بالتابلت لهيئة مفوضي الدولة ولكن لماذا؟

لكي تقوم هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير قانوني شامل بالرأي القانوني حول هذا الأمر، وكانت تلك هي نصوص أحكام القضاء الإداري اليوم المتعلقة بالتابلت ونظام الثانوية العامة الجديد.





