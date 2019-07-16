عاجل| رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية

يبدأ مكتب التنسيق في استقبال الطلاب الحاصلين على درجات تخطت الحد الأدنى للمرحلة الأولى وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو 2019 وتستمر المرحلة الأولى لمدة 5 أيام متتالية إذ إنها تنتهي يوم الخميس 25 – 07- 2019، عبر رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019.

رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019

ويمكنك التقديم على الموقع الإلكتروني للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية وذلك يكون باستخدام رابط تنسيق الرغبات للمرحلة الأولى 2019، ويكون التقديم عبر الإنترنت من (هنا) تيسيرا على الطلاب وتوفيرا للوقت والمجهود.

ملء الاستمارة مسئولية كل طالب

يتيح مكتب التنسيق التقديم عبر الموقع الإلكتروني على مدى 24 ساعة في اليوم ولمدة 5 أيام ويتم غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 25-07-2019، في تمام الساعة السابعة مساء، إذ إن لم يتم إعادة تنسيق رغبات أي طالب مرة أخرى، ويكون ملء الاستمارة مسئولية كل طالب .

فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى

يذكر أن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلن صباح اليوم عن فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى بدءا من يوم الأحد ، ومن المقرر أن يتقدم طلاب الشعبة العلمية الحاصلون على مجموع 398 بنسبة 97.07 % فأكثر، وطلاب الشعبة الهندسية الحاصلون على مجموع 389.5 بنسبة 95% فأكثر وطلاب الشعبة الأدبية بمجموع 328 بنسبة 80% ويكون إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 14690 طالبا.