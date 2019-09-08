عاجل| رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات







نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل إعلانا يفيد أنه بعد قليل ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية الالكترونية، وينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق ، وكثر البحث عن نتيجة التنسيق على الشبكة العنكبوتية الإنترنت في الأيام الماضية بحثا عن أي نتيجة للتنسيق المرحلة الثالثة، وهنا ننشر لكم رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات.







رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من هنا

أما عن رابط النتيجة فيوفره موقع كلمة دوت أورج لأبنائنا الطلاب متمنيا لهم التوفيق ، ومزيد من النجاح في الأعوام المقبلة ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات اضغط (هنا)، حتى تحصل على النتيجة.







شكاوى طلاب المرحلة الثالثة

ويذكر أن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي السيد عطا أوضح أنه لا يوجد أي شكاوي من طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2019، مما يظهر مدى حرص الوزارة على تقديم وتسهيلات خدمات أفضل للطلاب المتقدمين.







تنسيق المرحلة الثالثة 2019

وجدير بالذكر المرحلة الثالثة من التنسيق 2019 بدأت في صباح يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019م، واستمرت لما يقرب من الأسبوعين وتحديدا مساء يوم الأربعاء 4 سبتمبر الساعة السابعة مساء، ويمكن لأبنائنا الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي https://tansik.egypt.gov.eg/application/ مع أجمل التمنيات.





