عاجل| ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2019

تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2019 ظهر الآن رسمياً عقب المؤتمر الصحفي الذي كان من المُقرر له اليوم الثلاثاء، وقد أعلن المجلس الأعلى المؤشرات الأولية لطلاب المرحلة الثانية، وبلغ الحد الأدني للقبول في كلية الهندسة 94.02% أي ما يُعادل 385.5 درجة، بينما بلغ الحد الأدني للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات 372 درجة وبالنسبة المئوية 90.73 %، بينما بلغ الحد الأدني للقبول في كليات التمريض بنحو 369.5 درجة أي ما يُعادل 90.12 % وفق ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019

من خلال بوابة الحكومة المصرية يُمكنك معرفة نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية برقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح، وإليكم خطوات معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية:

الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك. ثم إدخال الرقم السري.

كما أعلن وزير التعليم العالي عن موعد تقليل الإغتراب لطلاب المرحلة الأولي والثانية بداية من يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، وفق القواعد التي أقرها القانون بنحو نسبة 10 % من الطاقة الإستيعابية لكل كلية.