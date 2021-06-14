عاجل : موعد إعلان نتيجة الإعدادية 2021 الترم الثاني لمحافظة القاهرة والرابط المباشر لها

ينتظر مئات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية وأسرهم نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2021، وطبقا لما أوردته منذ قليل بوابة أخبار اليوم المصرية فقد صرح مصدر مسئول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأنه تم الانتهاء بالفعل من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأنه سيتم خلال الساعات القادمة تسليم جميع الادارت التعليمية لنتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2021 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

كما أكد نفس المصدر أن عملية التسليم ستشتمل على الاسطوانات المدمجة والشيتات الورقية الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة القاهرة لعرضها على اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة وذلك لاعتمادها ثم إعلانها على موقع المحافظة عبر رباط إعلان النتيجة الرسمي التابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

يذكر أن أمتحانات الصف الثالث الإعدادي لهذا العام تم الانتهاء منها في كافة محافظات الجمهورية مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أدى مئات الإلاف من الطلاب امتحاناتهم لهذا العام وسط اجراءات احترازية مشددة وذلك للحفاظ على الطلبة من تعرضهم للعدوى، الأمر الذي شكل ضغط نفسيا على الطلاب الممتحنين خاصة في شهادة هامة تحدد مصير الطلاب وهي الشهادة الاعدادية.

وفي سياق متصل واصلت كافة لجان التصحيح ورصد الدرجات بجميع محافظات الجمهورية أعمالها في اعداد التقارير النهائية لنتيجة الشهادة الاعدادية بعد أن انتهت من أعمال التصحيح لتدخل في مراحلها النهائية، وبعد أن قامت مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات الجمهورية بتوفير كافة الضمانات للسادة المصححين من تباعد واتباع لجميع الاجراءات الاحترازية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة

ويسعدنا من خلال موقعنا كلمة دوت أورج أن نقدم لك عزيز القارئ الرابط المباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2021 من خلال الرابط التالي هنا.

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