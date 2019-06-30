عاجل : نتيجه الدبلومات الفنيه برقم الجلوس 2019

نتيجه الدبلومات الفنيه برقم الجلوس : صرحت وزاره التربية والتعليم عن موعد الإعلان علي نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2018-2019 ونظرا لتزايد عدد البحث الكبير علي النتيجة للاطمئنان وموعد ظهور النتيجة في يونيو 2019 وقد قررت وزاره التربية والتعليم الإفصاح عنه وإعلان موعد الظهور للنتيجة وستظهر مره واحده لجميع المحافظات في أنحاء جمهوريه مصر العربية

نتيجة الدبلومات في وزاره التربية والتعليم



قررت وزاره التربية والتعليم بمراجعه الدرجات بشكل ممتاز ودقيق في عمليه التصحيح الإلكتروني ويتم الآن المراجعة وسيتم الإفصاح عن النتيجة في اقرب وقت ممكن حتي يتعرف كل طالب علي المواد ودرجاتها وهذا لجميه المراحل الفنية للدبلومات الثانوية الفنية دبلوم زراعي دبلوم تجاري دبلوم صناعي

وسيتم ظهور النتيجة والإعلان عنها وعرضها علي موقع وزاره التربية والتعليم للدبلومات الفنية



أسباب تأخر النتيجة حتى الآن



ومن ضمن الأسباب الرئيسية لتأخير النتيجة علي الطلاب هو عمليه التصحيح الإلكتروني لأنها من المفترض أن أتتم العملية التصحيحية بشكل ممتاز حتي يكون كل طالب في المكان الذي يستحقه ويتواجد فيه وتمييز الطالب المجتهد والحصول علي الدرجات التي يستحقها وتصرف الدولة مكافأة كبيره للطلاب الذين يتراوح مجموعهم من 85% إلي 99%

وأكدت وزاره التربية والتعليم

علي ظهور النتيجة في آخر يونيو لعام 2019 بأقصى تقدير لها وإعادة معرفتها لجميع المواقع بعد وجودها للمصدر الرئيسي وزاره التربية والتعليم ويمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفه النتيجة بالود الخاص والرقم السري ويكون عن طريق موقع الوزارة الإلكترونية بإدخال الرقم الخاص والكود السري لرقم الطالب ومعرفه النتيجة أو اكتب رقم الجلوس في تعليق اسفل المقال.