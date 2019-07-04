“عاجل” وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة بالإمارات من خلال رابط المنهل الإلكتروني

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، في دولة الإمارات العربية الشقيقة، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة الإماراتية، أو كما يسميها أشقائنا في الإمارات نتيجة الصف الثاني عشر، والتي سوف تعلن اليوم من خلال موقع المنهل لإعلان النتائج، ونحن من خلال هذا التقرير نرصد لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة، بطريقة سهلة ومبسطة ونتمن أن ينال المقال على إعجابكم وتقديركم .

بعد الانتهاء من الامتحانات في جميع الصفوف من الأول إلي الثاني عشر وضعت، وزارة التربية والتعليم بالإمارات موقع المنهل للاستعلام عن النتائج وذلك تيسيرا على الطلبة في معرفة النتائج.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة بالإمارات من خلال رابط المنهل

يتم الضغط على رابط نظام المنهل لتفتح لك الصفحة.

يتم تسجيل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني في المستطيل الأول وكلمة المرور في المستطيل الثاني.

ثم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم تتابع باقي الخطوات حسب ظهور الموقع حتي الوصول إلي النتائج.

نتيجة الصف الثاني عشر بالإمارات من خلال موقع المنهل الإلكتروني

يترقب ألاف الطلبة والطالبات الإماراتين المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد قليل، لإعلان نتيجة الثانوية العامة رسمياً، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلي ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي يبعث على الطمأنينة لدي الطلاب، وسيتم بعد الإعلان الرسمي للنتائج رفعها على موقع المنهل، للنتائج مباشراً ليتمكن الطلاب من الدخول عليه ومعرفة النتيجة ومع تمنياتنا بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة.