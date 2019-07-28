عاجل: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بحد أدنى 68% للأدبي و87% للعلمي

عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات منذ دقائق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2019-2020، وقد أعلن وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات المرحلة الثانية قد بلغ للشعبة العلمية 20 درجة بواقع 87.05 بالمئة، بينما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر أي ما يعادل 68.05%.

المرحلة الثانية تنسيق الجامعات

وقد أعلنت الوزارة قبل دقائق، خلال المؤتمر الذي انعقد منذ قليل للإعلان عن تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2019، لأنه سوف يتم البدء في التسجيل للمرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء القادم، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد القادم، وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي الطلبة المفترض أن يقوموا بالتسجيل في هذه المرحلة 229978 طالبا وطالبة، منهم 175673 طالبا وطالبا من القسم العلمي، بالإضافة إلى 54305 طالبا وطالبة من القسم الأدبي.

كليات شاغرة للمرحلة الثانية

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي في المؤتمر الصحفي، عن وجود عدد من أماكن الشاغرة بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وكلية فنون جميلة شعبة العمارة بالإضافة إلى باق الكليات النظرية مثل كليات التربية والآداب، للطلبة والطالبات المتقدمين للمرحلة الثانية من التنسيق، وسوف نتابع معكم في موقع كلمة أولا بأول مؤشرات التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانية.