عاجل: وزارة التعليم تُعلن تأجيل امتحانات أولي ثانوي غداً الخميس لارتفاع درجات الحرارة

فى قرار عاجل أصدرته وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء 22 مايو أعلنت الوزارة تأجيل امتحانات أولي ثانوي وذلك بسبب حرارة الجو وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن يكون طقس غداً الخميس شديد الحرارة وحرصاً من الوزارة على توفير مناخ مناسب يؤدي خلاله الطلبة والطالبات الامتحانات بسهولة وبدون تأثير من درجات الحرارة وارتفاعها الشديد فقد جاء قرار الوزارة بتأجيل امتحانات يوم الغد الخميس لطلاب الصف الأول الثانوي بسبب الحر الشديد.

وقد قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية المقرر عقده غداً الخميس 23 مايو إلى يوم السبت 1 يونيو 2019 على أن يستمر جدول الامتحانات المعلن مسبقاً كما هو بدون تعديل، وأن ذلك يأتي من منطلق أن الوزارة تحرص على توفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلبة لأداء الامتحانات، وذلك بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة هذه الأيام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بان التأجيل يتضمن مادة اللغة الانجليزية فقط على أن تُستكمل باقي المواد بحسب الموعد المقرر له كما هو موضح فى جدول الامتحانات الخاص بالصف الأول الثانوي والمعلن مسبقاً على الامتحانات الإلكترونية باستخدام التابلت، والتي تعقد على فترتين الفترة الصباحية الساعة التاسعة صباحاً وتشمل طلبة المدارس الحكومية والمنازل والمساجين والمستشفيات، والفترة المسائية فى الواحدة ظهراً وتعقد لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وكانت وزارة التربية والتعليم حرصاً منها على مصلحة جميع الطلاب فقد قررت كذلك تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية التى كان مقرراً عقدها يوم الغد الخميس الموافق 23 يونيو 2019 فى امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها ثلاث وخمس سنوات صناعي وتجاري وزراعي وفندقي وتعليم مزدوج على أن يعقد امتحان يوم الغد يوم السبت 1 يونيو 2019.