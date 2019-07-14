عبر بوابة الازهر الالكترونية … نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس

عبر بوابة الازهر الالكترونية يمكنك الآن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بعد أن اعتمدت من قبل الأزهر الشريف في ظل زيادة نسبة النجاح لهذا العام عن الأعوام الماضية، وقد اعلن وكيل شيخ الأزهر الشريف في المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية و أيضا الإعلان عن اعتماد النتيجة أن هناك موقع وحيد فقط يمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلاله وهو الموقع الرسمي لإظهار نتيجة الثانوية الأزهرية موقع بوابة الازهر الالكترونية

، حيث يمكن للطالب الآن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال نفس الموقع.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الفنية 2019 في كل من قسم [ الشعبة الإسلامية – أدبي – علمي ]، ويمكنك الآن التوجه إلى بوابة الازهر الالكترونية للحصول على النتيجة، يمكنك بعد الدخول إلى موقع النتيجة تجد الموقع قد حصل فيه مشكلة ما وانه لا يستجيب هذه المشكلة تكون بسبب الضغط الكبير من الزوار على الموقع، إذا واجهتك مثل هذه المشكلة أثناء حصولك على النتيجة عبر موقع بوابة الازهر الالكترونية يمكنك أيضا الحصول على النتيجة من خلال الخط الساخن الذي توفره مؤسسة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية وهو ( 19493 ).

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الازهر الالكترونية

تقوم أولا بالدخول إلى الموقع الخاص بعرض نتيجة الثانوية الأزهرية وهو بوابة الازهر الالكترونية .

ثم تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك والبحث عن النتيجة.

طريقة حساب النسبة المئوية للمجموع

بعد أن تحصل على نتيجتك بالتأكيد تريد أن تعرف كم هي النسبة المئوية التي حصلت عليها أو تريد التأكد إذا كانت صحيحة أم لا، في هذه الفقرة نعطي لك طريقة حسبة النسبة المئوية للمجموع الذي حصلت عليه.

أولا: لحساب نسبة مجموعك المئوية يجب توافر ( مجموعك الحاصل عليه والمجموع الكلي للمواد ).

ثانيا: تقوم بضرب المجموع الحاصل عليه في العدد 100 ثم تقسم على المجموع الكلي.

( العدد 100 يمثل النسبة المئوية وهو رقم ثابت لا يتغير في الحسبة )

مثال: لنفترض انك قد حصلت على مجموع 350 والمجموع الكلي من 400 – تحدث عملية الحسبة كالاتي [350*100 /400] يكون الناتج (87.7%).

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