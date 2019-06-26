عبر بوابة التعليم الفني .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

ينتظر الآلاف من طلاب الدبلومات الفنية بمزيد من الترقب والقلق نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019، والذي سيتم إعلانها عبر بوابة التعليم الفني فور اعتمادها بشكل رسمي، والذي من المتوقع أن يتم خلال ساعات لجميع الأقسام سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو التمريض أو الفندقي، وكذلك لكافة أنظمة الدراسة سواء الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن ظهور النتيجة بشكل رسمي مرتبط ارتباطا وثيقا بالانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات والتي توشك على الانتهاء أو قد تكون قد انتهت بالفعل في أغلب المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، ويسعد موقع كملة دوت اورج أن يقدم لقراءه من طلبة وطالبات الدبلومات الفنية رابط الحصول على النتيجة.

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

هذا وقد تم تخصيص رابط بوابة التعليم الفني وذلك للاستعلام عن نتيجة نهاية العام لطلاب الدبلومات الفنية بكافة تفاصيلها ودرجاتهم في جميع المواد الدراسية ويمكنك عزيزي القارئ الدخول على الرابط من هنا، وسنستعرض في السطور التالية طريقة الحصول على النتيجة والخطوات المتبعة داخل الموقع.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنك الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

الدخول على قائمة التعليم الفني.

اختيار نتائج الامتحانات من قائمة التعليم الفني.

الضغط على تعرف على نتيجتك.

وأخيرا في حالة عدم قدرتك على الوصول للنتيجة يمكنك ترك رقم الجلوس في تعليق مع بيان التخصص وسوف نقوم بالرد عليك بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.