عبر رابط ناجح وموقع وزارة التربية العراقية الجديد أستعلم الآن عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2019 باسم الطالب

متابعينا الكرام داخل جمهورية العراق الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن نتيجة الثالث العراقية الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 التي يترقبها التلاميذ وأولياء أمورهم، للاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة النتيجة، ونحن من خلال موقعنا الرائد كلمة دوت أورج نقدم لكم روابط المواقع التي سيتم رفع النتيجة عليها، فور اعتمادها اليوم ورفعها على المواقع إلكترونية.

أعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لنتائج الصف الثالث العراقي الدور الأول، وجاري اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها على الموقع إلكترونيي لوزارة التربية العراقية، وموقع ناجح للنتائج وكذلك موقع النجاح إلكترونيي.

نتائج الثالث العراقي الدور الأول 2019

نحن نتابع معكم لحظة بالحظة نتائج البصرة، التي أصبحت على وشك الإعلان الرسمي اليوم، ونحن نتابع معكم الأخبار في كافة المواقع والشبكات الإخبارية، مثل شبكة السومرية نيوز وموقع ناجح وموقع النجاح، لمعرفة نتيجة الثالث المتوسط، ويمكنكم متابعة كشوف النتائج الذي يقدمه موقع ناجح، في خدمة توفر على الطلاب عناء الذهاب إلي المدارس للاستعلام عن النتيجة.

روابط المواقع الإلكترونية التي ستعلن نتائج الثالث العراقي

متابعينا الطلاب والطالبات يمكنكم من خلال الدخول على المواقع التي سنقدمها لكم لاحقاً، معرفة نتائج الثالث العراقي الدور الأول 2019 برقم التلميذ.