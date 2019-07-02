عرض النتيجة | الاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة 2019 اليوم

دبلوم الزراعة من الدبلومات الفنية التي ينتظر نتائجها جموع الطلبة والطالبات في دبلوم الزراعة في الفترة الحالية، حيث من المنتظر ظهور نتائج دبلوم الزراعة في الساعات القليلة القادمة، حيث يتم الإعلان عن النتائج في الأول من يوليو 2019 لجميع نتائج الدبلومات الفنية ومنها دبلوم الزراعة، ومن المتوقع أن تظهر النتائج عبر بوابة التعليم الفني وهي البوابة الإلكترونية التي توفرها الوزارة لعرض نتائج المواد الدراسية لجميع الطلبة الناجحين والراسبين، نتابع في كلمة دوت اورج للاستعلام عن نتيجة دبلوم الزراعة.

نتيجة دبلوم الزراعة 2019

من الجدير بالذكر أنه قد خاض ما يبلغ من 98575 طالب وطالبة امتحانات دبلوم الزراعة في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد اللجان التي امتحن فيها طلبة الدبلوم الزراعي الامتحانات حوالي 82 لجنة، وقد انتهت الامتحانات، وينتظر الطلبة والطالبات على أحر من الجمر ظهور النتائج التي تحدد مصيرهم التعليمي.

بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق امتحانات دبلوم الزراعة وبعد المراجعة والتدقيق من المتوقع ظهور النتيجة في يوم الغد الاثنين في 1-7-2019.

هذا وقد صرح نائب وزير التعليم للتعليم الفني السيد محمد محمد مجاهد بالتأكيد على إعلان نتيجة دبلوم الزراعة وباقي الدبلومات الفنية 2019 في يوم الغد الاثنين الأول من يوليو؛ حيث تم الانتهاء من كافة أعمال المراجعة والتدقيق والتصحيح لأوراق الامتحانات على مستوى الجمهورية في جميع اللجان، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الأوائل يوم الغد.

يتم الإعلان عن نتائج دبلوم الزراعة عبر بوابة التعليم الفني ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس 2019 لكل من المدارس الثانوية الزراعة نظام 3 سنوات لكل من الشعبة الزراعية وشعبة أمنا المعامل، والصحة البيطرية، والبستنة، وتربية النحل، ووقاية المزروعات، والصناعات الزراعية،والألبان، والعجائن والمخبوزات، كما يمكن للمدارس الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات والمدارس نظام الثلاث سنوات تخصص ميكنة زراعية، وتخصص إنتاج وتربية الأسماك الاستعلام أون لاين عبر الرابط الرسمي للوزارة للتعليم الفني “بوابة التعليم الفني“.

أوائل طلبة دبلوم الزراعة 2019

من المقرر أن يتم اعتماد السيد الوزير نتائج الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي يتم عقده اليوم بعد ساعات قليلة في 1-7-2019 ويتم الكشف فيه عن نسب نجاح الطلاب في الامتحانات على مستوى الجمهورية، كما يتم الإعلان عن كشوف أوائل الطلبة في النظامين ال 3 سنوات وال 5 سنوات.

“ظهرت” كشوف الطلبة الأوائل في الدبلومات الفنية، وقد أثبتت البنات جدارتهم هذا العام عن الذكور، فقد تم الإعلان عن 24 طالبة و7 طلاب من الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية وجاءت الكشوف كما يلي:

ومن خلال رابط مركز المعلومات للتعليم الفني يتمكن جميع الطلبة على مستوى الجمهورية من الاستعلام عن نتائجهم أون لاين واستعراض النتيجة، وهذا بزيارة هذا الرابط، وتدوين رقم الجلوس واختيار نوعية الدبلوم.