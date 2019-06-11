أكدت مصادر بمشيخة الأزهر عن عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الثلاثاء الفصل الدراسي الثاني على موقع الأزهر التعليمي ومن وقتها يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال كنترول نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني إلا أنه لم يتبقى على إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 سوى اعتمادها من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وبعدها يتم عرض النتيجة برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف أمام الطلبة والطالبات.

في سياق متصل يمكن لجميع الطلبة والطالبات الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني الآن، وذلك بعد رفع نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني في مختلف المواد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

مع اقتراب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني ازدادت عمليات البحث عن النتيجة عبر محرك البحث الشهير “جوجل” وذلك من قبل الطلبة والطالبات، فضلًا عن أولياء الأمور في محاولة منهم للإطمئنان على ذويهم.

خاض طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحانات الفصل الداسي الثاني على مدار أسبوع، حيث بدأت الإمتحانات في يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2019 من اختبار اللغة العربية، والصرف، والفقه، وانتهت فترة الإمتحانات يوم الإثنين 20 مايو 2019، ومن ثم بدأت عمليات التصحيح على مستوى كافة المعاهد الأزهرية بجمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني

كان قد أعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني يمكن الحصول عليها فور إعتمادها من خلال الروابط التالية موقع الأزهر التعليمي

بوابة الأزهر الإلكترونية

يزداد الإقبال على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة قبل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بإعتباره الموقع المسؤول عن نشر درجات الطلاب بمختلف المراحل الدراسية، ويمكن أن يواجه البعض صعوبة في الوصول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر نظراً للإقبال الشديد على الموقع.