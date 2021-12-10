عطلة الربيع 2022 الكويت.. تعرف على موعد إجازة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية

أكدت عدة مصادر، أن مواعيد عطلة الربيع 2022 في مدارس الكويت بكل مراحلها كما هي مثلما تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم إدخال أي تعديلات على المواعيد، وأكدت المصادر أن العام الدراسي الحالي في كل مدارس الكويت الابتدائية والمتوسطة والثانوية يسير بشكل جيد كما تم التخطيط له، والأمور تسير نحو تحقيق موسم ناجح من كافة الجوانب.

مواعيد عطلة الربيع 2022 في مدارس الكويت الابتدائية والمتوسطة والثانوية