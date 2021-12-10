عطلة الربيع 2022 الكويت.. تعرف على موعد إجازة المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية

بواسطة محمود عطا الله
عطلة الربيع 2022 الكويت عطلة الربيع 2022 الكويت

أكدت عدة مصادر، أن مواعيد عطلة الربيع 2022 في مدارس الكويت بكل مراحلها كما هي مثلما تم الإعلان عنها سابقا ولم يتم إدخال أي تعديلات على المواعيد، وأكدت المصادر أن العام الدراسي الحالي في كل مدارس الكويت الابتدائية والمتوسطة والثانوية يسير بشكل جيد كما تم التخطيط له، والأمور تسير نحو تحقيق موسم ناجح من كافة الجوانب.

مواعيد عطلة الربيع 2022 في مدارس الكويت الابتدائية والمتوسطة والثانوية

  • موعد بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة وللمرحلتين العاشر والحادي عشر من يوم 11 يناير 2022 حتى 10 فبراير 2022.
  • موعد عطلة الربيع 2022 في الكويت لطلبة الثاني عشر من يوم 25 يناير حتى 10 فبراير 2022.
  • موعد عطلة الربيع للعاملين بالمدارس من الهيئات الإدارية والتعليمية تبدأ من 30 يناير حتى 10 فبراير 2022.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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