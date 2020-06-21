عقب إجراءات التعقيم والتفتيش طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

قام نحو 650 ألف طالب وطالبة بكافة شعب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بأداء امتحان اللغة العربية اليوم الأحد الموافق 21 من شهر يونيو من العام الدراسي 2020 وذلك بعد القيام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتفتيش.

امتحانات الثانوية العامة 2020

قامت لجان الامتحانات بالسماح لطلاب وطالبات الثانوية العامة للطلاب المتأهبين للامتحانات بالدخول بشكل منظم وذلك للقيام بعملية التعقيم والتفتيش وذلك قبل ساعتين من الدخول لأداء امتحان اللغة العربية، والذي بدأ في تمام الساعة العاشرة من صبيحة اليوم الأحد.

صرحت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق عن ضرورة حضور الطلاب إلي لجان الإمتحان قبل موعدهم بساعتين أي في تمام الساعة الثامنة صباحا وذلك للقيام بإجراءات التعقيم قبل دخولهم الإمتحان وذلك من خلال مرور الطلاب عبر بوابات التعقيم وتسليمهم كمامات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد وقامت اللجان الأمنية بأخذ أي وسيلة إلكترونية بحوزة الطلاب، من هواتف محمولة وغيرها.

ولقد صرح الدكتور طارق شوقي في وقت سابق أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية للدولة تقوم بجميع الإجراءات والاستعدادات وذلك لتأمين امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا بأنه تم توفير أكثر من 100 مليون منتج وذلك للوقاية من فيروس كورونا، وتسليمهم إلي اللجنان من كمامات وغيرها والتي بلغت نحو 33 مليون منتج من كمامات، وجوانيات، وكذلك أغطية احذيه، إضافة إلي بوابات التعقيم الذاتي، وقام بتسليم أجهزة كشف الحرارة للطلاب وذلك من خلال ٣ ملايين سيارة نقل.