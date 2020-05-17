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فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة والحصول على درجة الدور الثاني الفعلية كاملة

بواسطة dina badr
فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والحصول بعدها على درجة الامتحان كاملة بعد دخولهم امتحانات الدور الثاني من طلاب الثانوية العامة، كما قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي” بالإعلان عن قرار تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي ستقوم البلاد بتطبيقها خلال الفترة المقبلة للوقاية من كورونا.

فئات يحق لها تأجيل الامتحان

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الفئات التالية مسموح لها بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، والحصول على درجة امتحان الدور الثاني كاملة:

  • طالب لديه ظروف قهرية منعته من دخول الامتحان، كإصابته مثلا بكورونا أو وجوده في الحجر الصحي، ففي تلك الحالة، يسمح له بالدخول إلى امتحان الدور الثاني بنفس درجة الدور الأول، وفي حالة رسوبة في مادة أو اثنين، يمكنه دخول امتحان دور ثاني تقوم الوزارة بتحديد موعده فيما بعد.
  • طالب لديه مشكلات صحية منعته من استكمال الامتحان، سيتم إحضار سيارة إسعاف تقوم بنقل الطالب إلى المستشفى، ويتم إثبات الأمر بتقرير رسمي من الطبيب، ويتم تأجيل الامتحان للطالب في محضر اللجنة للدور الثاني، على أن يحصل الطالب على نفس الدرجة الفعلية.
  • إذا كانت لجنة الامتحان في منطقة عزل صحي، أو في منطقة أخرى تحمل نفس الدرجة من الخطورة.
  • حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا بين الطلاب، يقوم المسؤول الصحي بالإطلاع على الوضع وتحديد بقاء أو خروج الطالب، ويتم نقله بسيارة إسعاف في حال خروج الطالب في تلك الحالة، ويحصل الطالب على الدرجة كاملة في امتحان الدور الثاني.
  • يمكن للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم، وفي تلك الحالة سيقوم بآداء امتحانات ورقية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2020

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمجلس رئاسة الوزراء، عن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة ليوم 21 يونيو القادم، ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها في ظل الأوضاع الحالية للأزمة.

dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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