أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات من نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس ولمدة 15 يوم وذلك لجميع طلاب الدبلومات الفنية بنوعياتها الثلاث التجاري والصناعي والزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن على الطالب الذى يتظلم من نتيجته فى الدبلوم عليه سداد مبلغ 100 جنيه مقابل مراجعة ورقة إجابته عن المادة الواحدة وعلى الطالب التوجه إلى الكنترول التابع له وتقديم التظلم بنفسه حيث سيتم تحديد موعد له لمراجعة أوراق إجابته فى المادة التى يتظلم منها.

وأشارت مصاد بوزارة التربية والتعليم بأن طلب التظلم والإطلاع على كراسة الإجابة تكون فى نفس التوقيت، حيث يقدم الطالب طلب التظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من أوراق إجابته للإطلاع عليها ويتم إعطاء الطالب ورقة يقوم بتدوين ملاحظاته عن إجاباته فى هذه الورقة وذلك داخل الكنترول التابع له.

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني قد اعتمد أمس الاثنين 26 أغسطس 2019 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 لجميع النوعيات التعليم الثانوي الفني التجاري نظام ثلاث وخمس سنوات، والتعليم الفني الصناعي نظام ثلاث وخمس سنوات، والتعليم الفني الزراعي نظام ثلاث وخمس سنوات.

هذا ويمكن لأي طالب أو طالبة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 وذلك من خلال الدخول على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني على الرابط التالى ومعرفة النتيجة برقم الجلوس واسم الطالب وكل التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها.