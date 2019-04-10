فتح باب التقدم للمدارس اليابانية بداية من الأسبوع المقبل

بعد نجاح تجربة المدارس اليابانية ووجود إقبال عليها من أولياء الأمور والاستفسارات الدائمة عن أماكنها وشروط التقدم لها، قالت وزارة التربية والتعليم أن فتح باب التقدم للعام الدراسي الجديد سيكون خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن هناك فرصة للتقدم إلكترونيًا خلال الأسبوع المقبل، وسيكون التقدم الإلكتروني على موقع الوزارة وكذلك المدارس اليابانية، وأضافت مصادر بالوزارة لعدة وسائل إعلامية أن الشروط الخاصة بالتقدم للعام الدراسي الجديد لن تتغير عن العام الحالي.

شروط التقدم للمدارس اليابانية

وسيكون التقدم للمدارس اليابانية ساريا على صفوف رياض الأطفال (كي جي 1 و كي جي 2)، والصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى.

وشروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام الحالي كالتالي:

أن يكون الطفل مصري الجنسية أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها.

وعن الشرائح العمرية فهي كالتالي:

قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال (كي جي 1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات.

قبول الأطفال فى المستوى الثانى لرياض الأطفال (كي جي 2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

قبول الأطفال فى الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات.

ويستهدف التقدم 42 مدرسة منها 7 مدارس جديدة تدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، إضافة إلى 35 مدرسة تعمل بالعام الدراسي الحالي.

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