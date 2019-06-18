فتح باب التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM 2019-2020 .. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

تم فتح باب التقديم للقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2019 STEM ، في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء أمس الاثنين، عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتقديم إلكترونياً في عدد من المحافظات وهي كالأتي ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – المنوفية – الغربية – الشرقية – العبور – قنا – أسيوط – الأقصر- بني سويف) حيث سوف يقوم الطلاب وأولياء الأمور باستيفاء الاستمارة والنموذج الموضوع على الموقع الالكتروني، وطباعته وإمضاء ولي الأمر ثم تقديمه لقسم شئون الطلاب بالمدارس لمراجعته الطلب.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM 2019 :

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط والشروط للطلاب للالتحاق بمدارس المتفوقين بالمحافظات المذكورة أعلى وهى كالأتي:

1- ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام في 1 أكتوبر 2019.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة إنهاء دراسة المرحلة الأساسية دور أول.

3- موافقة ولي الأمر على الطلب.

سوف يتم استقبال طلبات جميع الطلاب بالمحافظات المختلفة، وسوف يتم مراجعتها ثم إجراء اختبار للطلاب المتفوقين يومي 24 و25 يوليو القادم 2019.

طريقة التقديم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2019:

سوف يتم استقبال طلبات الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري إلي الخميس الموافق 27 يونيو من الشهر الجاري، ويتم التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الالكتروني http://exls.emis.gov.eg/ ، بعد قيام الطالب وولي الأمر بقراءة الشروط اللازمة ويجب تحري الدقة عند إضافة البيانات ثم طباعتها وتقديمها.

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