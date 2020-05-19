Take a fresh look at your lifestyle.


فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا.. رابط وتفاصيل

بواسطة أحمد سعيد
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل “2020 – 2021″، مشيرة إلى أن عملية التقديم تستمر لمدة 15 يومًا، بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التعليم، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال سيكون إلكترونيًّا (من هنـــا)، مشيرة إلى أن الإعلان عن شروط التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس على مستوى الجمهورية.

1 التقديم في المدارس المصرية اليابانية
2 التعليم الياباني

التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق إعلان فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، كانت وزارة التربية والتعليم قد افتتحت 41 مدرسة في محافظات مختلفة، لتدريس المنهج المصري الجديد، وأنشطة التوكاتسو اليابانية التي تنمي شخصية الأطفال وتغرس فيهم العمل الجماعي.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تدريب معلمي تلك المدارس، في شهر يناير الماضي، على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، كما وبحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكى نوكي.

التعليم الياباني

وقال السفير الياباني بالقاهرة، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية نموذج للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن بدايتها انطلقت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اليابان في عام 2016، وإعجابه بالتعليم الياباني.

وأضاف السفير الياباني أن بلاده استجابت على الفور لهذه التجربة، وأرسلت خبراء لدعم مديري تلك المدارس في مصر، مشيرًا إلى أن تلك التجربة بها 3 مميزات، هي:

  • التعليم الياباني يكمن في شخصية الطفل، إذ يهتم بتنمية القدرات الدراسية والأخلاق.
  • التعلم الجماعي ينمي مهارات التواصل مع الآخرين.
  • المعلم مفتاح نجاح هذا المشروع.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020

أخبار التعليم

“التعليم” تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد اعتماده من الوزير

أخبار التعليم

فئات يحق لهم تأجيل امتحان الثانوية العامة والحصول على درجة الدور الثاني الفعلية كاملة

أخبار التعليم

تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. ووزير التعليم يُعلن موعد الجدول الجديد

أخبار التعليم

رسالة طالب لـ وزير التعليم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي: “انت رمتنا في المحيط…

أخبار التعليم

معرفة نتيجة الطالب برقم الهوية من خلال نظام نور 1441

أخبار التعليم

تفاصيل خطة امتحانات الثانوية العامة: التأجيل لـ3 فئات من الطلاب

أخبار التعليم

التعليم تعلن حقيقة وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى

أخبار التعليم

مجلس الوزراء يرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية

أخبار التعليم

التعليم تمد فترة تسليم المشروعات البحثية وتعلن موعد امتحانات الثانوية العامة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.