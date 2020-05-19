فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمدة 15 يومًا.. رابط وتفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل “2020 – 2021″، مشيرة إلى أن عملية التقديم تستمر لمدة 15 يومًا، بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التعليم، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال سيكون إلكترونيًّا (من هنـــا)، مشيرة إلى أن الإعلان عن شروط التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس على مستوى الجمهورية.

التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وفي سياق إعلان فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء، كانت وزارة التربية والتعليم قد افتتحت 41 مدرسة في محافظات مختلفة، لتدريس المنهج المصري الجديد، وأنشطة التوكاتسو اليابانية التي تنمي شخصية الأطفال وتغرس فيهم العمل الجماعي.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تدريب معلمي تلك المدارس، في شهر يناير الماضي، على طرق التدريس الحديثة وأنشطة التوكاتسو، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، كما وبحضور السفير الياباني بالقاهرة، ماساكى نوكي.

التعليم الياباني

وقال السفير الياباني بالقاهرة، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية نموذج للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن بدايتها انطلقت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اليابان في عام 2016، وإعجابه بالتعليم الياباني.

وأضاف السفير الياباني أن بلاده استجابت على الفور لهذه التجربة، وأرسلت خبراء لدعم مديري تلك المدارس في مصر، مشيرًا إلى أن تلك التجربة بها 3 مميزات، هي: