فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2019 لمدارس المستقبل والمدارس التجريبية موعد وكيفية التقديم

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة لغات، والمدارس الرسمية لغات، هذا وقد بدأ التقديم عبر شبكة الانترنت على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية في يوم السبت الموافق 1-6-2019، ومن المقرر استمرار فتح باب التقديم حتى نهاية يونيو الجاري في 30-6-2019، ويتم غلق مواقع التقديم الإلكتروني في السابع من يوليو المقبل، نرصد ونتابع معكم فيما يلي المزيد من التفاصيل حول فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال.

فتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم رياض الأطفال 2019

أشارت وزارة التربية والتعليمية عن موعد فتح باب التقديم والتسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمدراس الرسمية والمدارس المتميزة لغات أون لاين على موقع المديريات التعليمية الإلكتروني بدايةً من يوم 1 يونيو وحتى يوم 30 يونيو الجاري

كما أكدت الوزارة على أولياء الأمور ضرورة تسجيل البيانات صحيحة على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الموقع الإلكتروني للطالب، يتم طبع استمارة إتمام تسجيل الطالب حتى يتم تقديمها للمدرسة ضمن المستندات المطلوبة.

ويتم دفع مصروفات مرحلة رياض الأطفال 2019 في مدة 15 يوم بعد إعلان النتائج على موقع المديريات التعليمية الإلكتروني، وإذا تم التأخير عن هذا الموعد يتم إلغاء القبول، يقوم ولي الأمر بالتسجيل في احدى المدارس الرسمية المتميزة التي لا تخضع للمربع السكني، وبالنسبة للمدارس الرسمية لغات ( التجريبية) يمكن اختيار واحدة منهم حسب المربع السكني.

تقديم رياض الاطفال 2019

وضعت الوزارة شروطها التي يجب الاطلاع عليها على الموقع قبل التسجيل، والتي تنص على أن المدارس تلتزم بعدم قبول الملفات الورقية من أولياء الأمور خلال فترة تسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني، وحتى يتم الإعلان عن نتائج تنسيق القبول، أما عن طريقة التقديم، فيتم التقديم لولي الأمر من خلال الرقم القومي الموضح فيه محل الإقامة.

كما يمكن اختيار تسجيل ولي الأمر لمدارس المستقبل والمدارس التجريبية معاً، والأولوية في التسكين تكون لمدارس المستقبل حسب الفئة العمرية للطفل من الأكبر سناً للأصغر.

يجب أن يكون الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات بيوم على الأقل في أول أكتوبر القادم، أما عن كتابة الرغبات، فيكون ترتيب الإدارات وفقاً للأقرب من السكن، والرغبات تكون تحت مسئولية ولي الأمر.

كيفية تسجيل بيانات تلاميذ رياض الاطفال 2019

يمكن تسجيل بيانات تلاميذ رياض الاطفال عبر موقع مديريات التعليم الإلكتروني من خلال زيارة هذا الرابط وتسجيل بيانات الطفل لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات 2019-2020