فتح باب القبول والتسجيل في كلية الحرم المكي الشريف 1444 تعرف على رابط وموعد التسجيل

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل الإدارة العامة في كلية الحرم المكي الشريف على فتح باب التسجيل والقبول الخاص بالفصل الدراسي الأول في الكلية، وتم تحديد موعد بدء وانتهاء التسجيل للطلاب الذين يرغبون في التسجيل، كما تم التوضيح على أنه يمكن للطلاب التسجيل بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

شروط القبول في كلية الحرم المكي الشريف

عندما تم الإعلان على فتح باب القبول والتسجيل فلقد تم تحديد شروط محددة لقبول الطلاب في الكلية، والتي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي.

أو يكون لديه إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الطالب حاصل على تقديم أكبر من 85%.

يجب أن يتمكن الطالب المتقدم من اجتياز المقابلات الشخصية للقبول في الكلية.

أن يكون شهادة الثانوية العامة أو يعادلها التي حصل عليها الطالب سواء كان داخل المملكة العربية

السعودية أو خارجها من مدة لا تقل على تتجاوز الخمس سنوات.

لا يجب أن يكون الطالب قد تعرض للفصل من أحد الكليات.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ولا بد أن يكون لائقًا طبيًا.

تخصصات كلية الحرم المكي

منذ أن تم الإعلان على فتح التسجيل في كلية الحرم المكي الشريف فلقد بدأ الطلاب في البحث لمعرفة تخصصات كلية الحرم الملكي والتي تتمثل في الآتي:

تخصص اللغة العربية.

تخصص القرآن وعلومه.

وتخصص الشريعة للطالبات.

تخصص الشريعة مسائي.

تخصص الشريعة للطلاب.

قسم العقيدة.

وقسم السنة وعلومها.

خبر | كلية الحرم المكي الشريف تفتح أبوابها للتسجيل في جميع أقسامها للطلاب وقسم الشريعة في شطر الطالبات عبر الرابط التالي: #كلية_الحرم_المكي_الشريفhttps://t.co/IG7IwEZV53 pic.twitter.com/Z7GGqzrf6i — كلية الحرم المكي الشريف (@k_alharm) July 18, 2022

موعد التسجيل في كلية الحرم المكي الشريف

لقد تم الإعلان موعد التسجيل في كلية الحرم المكي والذي قد بدأ منذ 20 ذو الحجة 1443 هجريًا الموافق 19 يوليو 2022، والتسجيل به سوف يستمر حتى 12 محرم 1444 هجريًا الموافق 10 أغسطس 2022 أي أنه لم يتبقى سوى 14 يومًا على انتهاء التسجيل فعلى الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها رسميًا المسارعة في التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

رابط التسجيل في كلية الحرم المكي

تم الإعلان رسميًا على رابط التسجيل في كلية الحرم المكي بالسعودية، تسهيلًا على الطلاب للتسجيل في الموعد المحدد والمعلن عنه، واختيار التخصص الذي يرغب الطالب الالتحاق به من التخصصات المتاحة.