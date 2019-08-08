فتح باب تسجيل تقليل الاغتراب وابرز الكليات المتبقيه للمرحلة الثالثة

ظهرت امس اول نتيجة تنسيق المرحله الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2019 واعلنت الوزارة أن هناك العديد من الاماكن المتاحة في الكليات النظرية و الكليات والمعاهد التكنولوجية لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق ، وقد امتلئت كليات الاداب والحقوق من المر حلة الثانية ونفذت الاماكن لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات لعام 2019 حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية من تنسيق 2019 لجميع الكليات والمعاهد وكان على رأس الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة كليات التربية النوعية،وقد انخفضت نسب كليات الإعلام و كليات السياسة والاقتصاد انخفاضا ملحوظا في الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثه من التنسيق

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، للعام الجامعي الجديد 2019 \2020، عن وجود أماكن خالية بالكليات لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة، والمقرر أن تبدأ بعد انتهاء طلاب الدور الثاني من مرحلة الثانوية العامة من امتحانات الدور الثاني.وأظهرت النتيجة، عن وجود العديد من الأماكن الخالية بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة، منها “كليه الآداب، كلية التجارة، كلية الحقوق،كلية التربية النوعية، كلية التربية الرياضية،كلية السياحة والفنادق،كلية الاقتصاد المنزلي،كلية دار العلوم،كلية التربية”.وستكون الكليات متوافرة للطلاب، بنظامي “الانتساب الموجه والانتظام”، بخلاف العديد من الأماكن الخالية للطلاب بالمعاهد.ويبدأ طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، اليوم الخميس، تنسيق رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب، بعد الانتهاء من نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي، أمس الثلاثاء.

فتح باب تقليل الاغتراب



تم اليوم فتح باب تقليل الاغتراب المناظر والاغتراب الغير مناظر. ويجب علي الطلاب مراجعه شورط تقليل الاغتراب ويمكن الدخول اليه من هنا جيدا قبل البدء فيه ونستعرض معكم بعض الشروط