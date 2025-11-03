فرصة أخيرة للنجاح.. نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2025 ترفع إلكترونياً لجميع المحافظات

يترقب طلاب الثالث المتوسط في العراق إعلان نتائج الدور الثالث لعام 2025 بفارغ الصبر، حيث تُعد هذه المرحلة حاسمة في تحديد مستقبلهم التعليمي والانتقال إلى المرحلة الإعدادية، وتتيح وزارة التربية العراقية إمكانية الاطلاع على النتائج بسهولة من خلال منصات إلكترونية مخصصة، مثل موقع نتائجنا، الذي يوفر خدمة تحميل النتائج بصيغة PDF لجميع المحافظات، مما يُيسر عملية البحث عن النتائج بشكل دقيق وسريع.

خطوات الاستعلام

أتاحت وزارة التربية العراقية آلية بسيطة لمعرفة نتائج الثالث متوسط الدور الثالث لعام 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي “نتائجنا” المخصص لإعلان نتائج الامتحانات أو موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار قسم نتائج الثالث متوسط.

تحديد الدور الثاني والسنة الدراسية 2025.

اختيار اسم المحافظة المطلوبة بدقة.

إدخال اسم الطالب أو الرقم الامتحاني في الحقل المخصص.

النقر على زر “عرض النتيجة” لعرض الدرجات كاملة.

تحميل النتيجة بصيغة PDF للبحث داخل الملف بسهولة.

تساعد هذه الخطوات على التحقق السريع من النتائج دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على الكشف الرسمي.

رابط النتيجة

تُعتبر نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثالث خطوة هامة للطلاب الذين لم يوفقوا في الدور الأول والثاني، فهي تمنحهم فرصة أخيرة لاستكمال مسيرتهم التعليمية وتحقيق النجاح، إذ إن هذه النتائج لا تعكس فقط مستوى الطالب بل تعزز من ثقته بنفسه وتمنحه حافزًا للمضي قدمًا في المسار الأكاديمي سواء كان علميًا أو أدبيًا، كما أن الوزارة تحرص على أن تكون النتائج عادلة وتعكس الجهد المبذول من الطلاب، الأمر الذي يساهم في طمأنة الأسر وإعداد الطلاب للمرحلة المقبلة بكل تفاؤل، لذا تعلن النتيجة على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.

موعد إعلان النتائج

تسعى وزارة التربية العراقية للإعلان عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث لعام 2025 في أقرب وقت ممكن، حيث تُبذل جهود كبيرة من قِبل الفرق المختصة لتصحيح الدفاتر ورصد الدرجات بدقة وشفافية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة فور الانتهاء من المراجعة النهائية، مما يمنح الطلاب وأسرهم فرصة للتخطيط للمرحلة الدراسية المقبلة بكل ثقة وتفاؤل، كما تُعد هذه النتائج بمثابة أمل جديد للطلاب من أجل تحسين أدائهم والانتقال بثبات إلى المرحلة التالية.