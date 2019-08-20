فصول دراسية على شكل سيارات متحركة لمواجهة كثافة الطلاب بمشاركة مصنع 200 الحربى

بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الماضي، بشأن حاجة الدولة إلى بناء 250 ألف فصل دراسي و 55 ألف مدرسة، لمواجهة كثافة الطلاب في بعض المدارس والمناطق التعليمية، أعلن اللواء يسري النمر، مدير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، عن إنتاج فصول متنقلة للطلاب، مجهزة بكل الإحتياجات والوسائل التعليمية مجهزة على مستوى عالي، وهي تنقسم إلى نوعان الأول يستقبل أكثر من 21 طالبا، والثاني يستقبل أكثر من 42 طالبا.

وأوضح اللواء يسري النمر أن المرحلة التجريبية هي 100 فصل متنقل لسد العجز، وتقليل كثافة الطلاب في بعض المناطق، ومواجهة التكلفة العالية لبناء المدارس والفصول التعليمية والتي تصل إلى مليارات، وهي يجرى تصنيعها في مصنع 200 الحربي، وأوضح أيضا بأن المصنع قادر على توفير كل متحتاجه الدولة من تلك الفصول قبل بدء العام الدراسي 2020/2019.

وأشار مدير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، بأن الفصول المتنقلة تعد حلا مبتكر يستخدم في العديد من الدول لمواجهة الكثافة في المدارس، خاصة بأنها مجهزة على مستوى عالي، فتحتوي على حاوية تعليمية وهي السيارة وشاشة ذكية ومقاعد للطلاب ومرواح، وباقي الوسائل التعليمية الأخرى التي تمكن المعلم من أداء رسالته بشكل متكامل ومتميز، وأضاف أن إنتاج الفصول المتنقلة يتم بالتعاون مع مصنع 144 الحربي ووزارة التربية والتعليم وشركة “نت دراجون” وهي متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم وتطوير برمجيات الكمبيوتر.