“فوري” نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 بالإسم ورقم الجلوس.. خطوات تقديم تظلمات الطلاب في الثانوية العامة

نتابع معكم طلابنا الأعزاء طريقة معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 عن طريق رقم الجلوس والرقم القومي، وذلك للطلاب الذين قاموا بتقديم تظلمات على نتيجة الامتحانات للعام الدراسي 2018/2019.

والجدير بالذكر أنه قد بدأت وزارة التربية والتعليم في استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة الامتحانات من يوم 16 يوليو 2019 على أن يستمر استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة حتى يوم 15 أغسطس 2019 الجاري بحسب ما أعلنت الوزارة في بيان رسمي لها، وقالت الوزارة أن الطلاب يمكنهم تقديم التظلمات على المواد التي يرون أن من حقهم درجات إضافية فيها على أني تم مراجعة كراسة الإجابة وعطاء كل طالب حقه من الدرجات إن كان له حق في ذلك.

وأشار الوزارة في بيان لها إلى أن عدد الكراسات المتظلم عليها بلغ حوالي 268 ألف و 988 كراسة امتحان، في حين أن وزارة التربية والتعليم حصلت حوالي 27 مليون جنيه من هذه التظلمات حتى الآن.

وجديراً بالذكر أن أكثر مادة تقدم الطلاب بالتظلم عليها هي مادة اللغة العربية، حيث بلغ عدد تظلمات مادة اللغة العربية حوالي 50 ألف تظلم، في حين أن أقل تظلم كان في مادة التاريخ بإجمالي 5238 تظلم، وفي الفيزياء تقدم 40 ألف و55 طالب وطالبة بتظلم على الامتحان، وفي الأحياء 31 ألف و 563 تظلم، وفي الرياضة 15 ألف و 198 تظلم.

خطوات الحصول على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019