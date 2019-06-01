“فى الانتظار”.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة الشرقية

يعتمد اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019 لجميع مدارس وإدارات المحافظة بالكامل، كما أكد الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بلغ عددهم 118 ألف و981 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 664 لجنة امتحان فى 20 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

تعد محافظة الشرقية من المحافظات الكبري والتي تحتوى على 20 إدارة تعليمية لنها محافظة مترامية الأطراف وهذه الإدارات التعليمية هي “إدارة شرق الزقازيق، إدارة غرب الزقازيق، وإدارة بلبيس، وإدارة مشتول، وإدارة العاشر من رمضان، وإدارة منيا القمح، وإدارة أبو حماد، وإدارة القرين،وإدارة ديرب نجم، وإدارة القنايات، وإدارة ههيا، وإدارة الإبراهيمية، وإدارة أبو كبير، وإدارة فاقوس، وإدارة الصالحية، وإدارة صان الحجر، وإدارة كفر صقر، وإدارة أولاد صقر، وإدارة منشأة بني عمرو”.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الترم الثاني 2019

وصرح الأستاذ رمضان عبد الحميد بان النتيجة سيتم نشرها فور اعتمادها من السيد المحافظ مباشرة على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية على الرابط التالى من هنا كما أن هناك أكثر من موقع يقوم بنشر وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية وهى:-

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا

موقع أخبار التعليم فى مصر نتائج الامتحانات من هنا

موقع الشرقية توداي من هنا

ونظرا لكون محافظة الشرقية كبيرة والضغط على المواقع يكون كبير فتتبع محافظة الشرقية نظام تحميل نتيجة الإدارات التعليمية بالمحافظة كل إدارة على حدة وكل إدارة لها ملف مضغوط أكسيس أو ملف أكسيل يتضمن نتيجة الإدارة التعليمية بالكامل ويمكن البحث عن النتيجة بالبحث فى عمود الاسم أو عمود رقم الجلوس فيتم عرض بنتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والمجموع الكلى للطالب، ودرجات المواد التى لا تضاف للمجموع وهى التربية الدينية والتربية الفنية.