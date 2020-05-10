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في حالة عدم تسليم البحث .. التعليم تعلن الإجراءات المتبعة بعد انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية

بواسطة dina badr
الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي

قام نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور “رضا حجازي”، بإرسال خطاب لجميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المصرية، تتعلق بفترة تسليم المشروعات البحثية للطلاب، والتي تأتي ضمن خطة الوزارة التي وضعتها لتتفق مع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها من الدولة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية، وذكر خلال الخطاب الإجراء المتبع في حالة عدم تسليم البحث وانتهاء فترة تسليم الأبحاث التي حددتها وزارة التعليم.

في حالة عدم تسليم البحث

  • نبه الدكتور “رضا حجازي” خلال الخطاب الذي تم إرساله إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، على ضرورة إعداد كشف بأسماء الطلاب الذين لم يسلموا المشروعات البحثية، ليتم بعدها اتخاذ جميع الإجراءات في تلك الحالة، ليتم إخطار ولي الأمر بعدها بالنتيجة.
  • كما ستقوم المديريات كذلك بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية، ليتم بعدها عرضها من خلال أدوات التواصل والمنصة الخاصة بالمدرسة، ليتمكن الطلاب فيما بعد من الإطلاع عليها.

حضور المعلمين إلى المدارس

شدد الدكتور “رضا حجازي”، نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة الفصل بين المصروفات الدراسية وأي مصروفات أخرى، هذا بجانب تنظيم عملية الحضور بين المدرسين إلى المدارس، بحيث يكون الحضور بالتناوب، مع مراعاة الحالات المستثناة، والتي تم توضيحها في قرار مجلس الوزراء رقم 719، وأكد أيضًا خلال الخطاب على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي عند استلام المشروعات البحثية بين المسؤولين والطلاب.

خطاب نائب الوزير

في حالة عدم تسليم المشروعات البحثية
في حالة عدم تسليم البحث
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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