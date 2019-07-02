مبارك النجاح.. الأول من المنوفية نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني  gdepexams.emis.gov.eg مختلف محافظات الجمهورية

الأول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من المنوفية وهو الطالب محمد فؤاد أبو الفضل بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية على المركز الأول محققًا 99.1% من قسم دبلوم صنايع نظام 3 سنوات، وحاليًا يبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني مختلف محافظات الجمهورية بعد إعلان الوزير عنها منذ قليل حيث كان ينتظر طلاب الدبلومات الفنية موعد ظهور النتيجة منذ إنهاء ماراثون الامتحانات في الأول شهر يونيو، وازدادت عمليات البحث عن نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث من المنتظر الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 الآن، وذلك عقب إعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم بقيادة طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي المنقعد اليوم.

مع ظهور نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس يتم عرض نتائج الدبلوم الفني التجاري، والدبلوم الفني الصناعي، والدبلوم الفني الزراعي، إضافة إلى الدبلوم الفني الفندقي، عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعلم، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابات، الأمر الذي اعتبره الطلاب جرس انذار يسبق إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg مختلف محافظات الجمهورية ، ليعيش الطلاب لحظات مليئة بالتوتر في اتظار الإفصاح عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2019.

روابط نتائج الدبلومات الفنية

بعد حصول الطلاب على نتائجهم برقم الجلوس بسهولة ويسر، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب للحصول على الشهادة واستكمال مسيرتهم التعليمية في تنسيق الدبلومات الفنية.

بوابة التعليم الفني

بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

موعد إعلان نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس

أوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، سيتم إعلانها على موقع الوزارة في صباح يوم الإثنين الموافق 1 يوليو، حيث يستطيع الطالب معرفة نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس.

تعمل الوزارة خلال الساعات التي تسبق إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني على تأمين بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، كذلك بوابة التعليم الفني لمنع اخترقهم قبل رفع النتيجة ومن يريد الحصول عليى نتيجته يرسل رقم جلوسه وشعبته والقسم الخاص به في تعليق أسفل المقال، ونبعث له النتيجة، متمنين للجميع النجاح والتفوق.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2019 بمختلف التخصصات (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) 757056 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد طلاب التعليم التجاري 260200 طالب وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الفندقي 21864 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الزراعي 98775 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالبا وطالبة،

ونتمنى لجميع أبناءنا الطلاب النجاح والتفوق في جميع مراحلهم التعليمية، ونسعد دائما وأبدا بمتابعتكم لموقعنا الإخباري “كلمة دوت أورج” كما نسعد بتعليقاتكم واستفساراتكم دوما ونسعى جاهدين إلى حلها.