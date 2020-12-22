في ظل آخر مستجدات أزمة كورونا .. الأزهر تتخذ هذا القرار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

قام وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ “أيمن عبدالغني” بالإعلان عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب المرحلتين “الابتدائية والإعدادية”، وأشار أن هذا القرار، جاء بناء على توجيهات شيخ الأزهر، في ظل ظروف أزمة كورونا التي تمر بها البلاد، وحرصه الشديد على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن وكيل قطاع معاهد الأزهر، عن قرار تقديم امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، بالمرحلتين “الابتدائية والاعدادية”، ليبدأ طلاب المرحلة الابتدائية، الامتحانات يوم السبت الموافق 2 يناير، بينما سيبدأ طلاب المرحلة الاعدادية، الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 6 يناير، هذا بعد أن كان من المفترض عقد الامتحانات بداية من يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021.

أما بالنسبة لامتحانات الشهادتين “الابتدائية والاعدادية”، فمن المقرر عقدها بداية منيوم الاثنين الموافق 14 يناير، بينما سيبدأ عقد امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بداية من يوم الأربعاء 23 يناير، هذا وشدد القطاع على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، حيث سيكون الحد الأقصى لأعداد الطلاب داخل اللجان 12 طالب لا أكثر.

الخطة الزمنية للمناهج

هذا كما أشار وكيل قطاع معاهد الأزهر، إلى الخطة الزمنية للمناهج، والتي وجب تعديلها، لتتناسب مع الإجراءات الخاص بتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وشمل التعديل، حذف المناهج الدراسية لأسبوع واحد من شهر يناير، موضحًا أن الخطة الزمنية للدراسة في شهر يناير، كانت مخصصة للمراجعة.

وبالنسبة لقرار رفع الغياب، الذي اتخذته التربية والتعليم، فقد أوضح وكيل قطاع معاهد الأزهر، أن المعاهد ستستمر بكامل قوتها من المعلمين، حيث ستظل الدراسة مستمرة وقائمة للراغبين في الحضور من الطلاب، أما بالنسبة للمتخلفين عن الحضور، فيمكنهم متابعة الدراسة من خلال القنوات التلفزيونية والوسائل الإلكترونية، وسيقوم القطاع بداية من يوم 22 ديسمبر 2020 برفع الغياب عن الطلاب، وذلك مراعاة للطلاب في ظل الظروف الحالية وكذلك مراعاة لحرص بعض أولياء الأمور على سلامة وصحة أبنائهم.