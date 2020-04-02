في ظل كورونا … كيف سيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام؟

يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول كيفية آداء الطلاب لامتحانات نهاية العام في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وقد أجاب وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” عن هذا التساؤل، خلال التصريحات التلفزيونية التي قام بها أثناء عرض أحد البرامج التلفزيونية على شاشة dmc.

كيف سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات؟

أوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” طريقة آداء امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، في ظل أزمة كورونا الحالية، وذكر وزير التعليم أن حماية الطلاب وتأمين الامتحانات سيكون من خلال وضع الطلاب على مسافات متباعدة، بجانب تعقيم الكنترولات ولجان الامتحانات، وستقوم وزارة التعليم بالإعداد لهذا بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية بتلك الإجراءات.

وأضاف وزير التعليم خلال تصريحاته، أن الامتحان سيؤديها الطلاب في شهر يونيو القادم، وتمنى أن تصبح الأوضاع مستقرة مع حلول فترة الامتحانات، ليتمكن الطلاب من آداء الامتحان دون مشكلات.

امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزير التعليم كان قد قرر تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحذف أيام الامتحانات التي لا تضاف للمجموع من الجدول، بجانب اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب أثناء آداء الامتحانات، وأقر وزير التعليم كذلك، أن الاختبارات سيتم آداء في جزء المنهج من بداية العام وحتى يوم 15 مارس، أي منهج الترم الأول كامل والترم الثاني حتى تاريخ 15 مارس، وهو تاريخ تعليق الدراسة.