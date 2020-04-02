Take a fresh look at your lifestyle.


في ظل كورونا … كيف سيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام؟

بواسطة dina badr
طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول كيفية آداء الطلاب لامتحانات نهاية العام في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وقد أجاب وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” عن هذا التساؤل، خلال التصريحات التلفزيونية التي قام بها أثناء عرض أحد البرامج التلفزيونية على شاشة dmc.

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كيف سيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات؟

أوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” طريقة آداء امتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة، في ظل أزمة كورونا الحالية، وذكر وزير التعليم أن حماية الطلاب وتأمين الامتحانات سيكون من خلال وضع الطلاب على مسافات متباعدة، بجانب تعقيم الكنترولات ولجان الامتحانات، وستقوم وزارة التعليم بالإعداد لهذا بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية بتلك الإجراءات.

وأضاف وزير التعليم خلال تصريحاته، أن الامتحان سيؤديها الطلاب في شهر يونيو القادم، وتمنى أن تصبح الأوضاع مستقرة مع حلول فترة الامتحانات، ليتمكن الطلاب من آداء الامتحان دون مشكلات.

امتحانات الثانوية العامة

يذكر أن وزير التعليم كان قد قرر تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحذف أيام الامتحانات التي لا تضاف للمجموع من الجدول، بجانب اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الطلاب أثناء آداء الامتحانات، وأقر وزير التعليم كذلك، أن الاختبارات سيتم آداء في جزء المنهج من بداية العام وحتى يوم 15 مارس، أي منهج الترم الأول كامل والترم الثاني حتى تاريخ 15 مارس، وهو تاريخ تعليق الدراسة.


dina badr

    طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

    قد يعجبك ايضا
    أخبار التعليم

    خطوات عمل مشروع البحث 2020 لطلاب مراحل النقل الابتدائية والشهادة الإعدادية

    أخبار التعليم

    وزير التعليم ينهي جدل تنسيق الشهادة الإعدادية.. ويؤكد إمكانية عمل “بحث…


    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.