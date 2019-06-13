قائمة اسعار ومصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2019-2020 الحد الأدنى للقبول للمصريين والوافدين والاوراق المطلوبة للتقديم

من خلال موقعنا سنوضح كافة التفاصيل عن مصاريف الكليات الخاصة في مصر للعام الدراسي 2019 – 2020 وذلك للمهتمين للالتحاق في إحدى الجامعات الخاصة داخل مصر، فسوف تتعرفوا عن مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر، وجامعة فاروس الخاصة بالإسكندرية، والجامعة الروسية، بالإضافة إلى الجامعة البريطانية إجمالي قيمة المصروفات الدراسية بمختلف الكليات للعام الدراسي الجديد 2019 ،وسوف نتناول ايضا أيضاً عن درجات تنسيق الكليات الخاصة في مصر للطلاب المصريين للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للشهادة المصرية، ولن ننسى التعرف عن مصاريف الكليات الخاصة في مصر للطلاب العرب والأجانب، فكونوا معنا.

اسعار ومصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2019-2020 جامعة 6 أكتوبر

الكلية المصاريف بالجنيه المصري كلية الطب البشري والجراحة 65000 جنيه مصري كلية طب أسنان 43000 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي 31000 جنيه مصري كلية الصيدلة 43000 جنيه مصري كلية الهندسة 33000 جنيه مصري كلية العلوم الطبية التطبيقية 15000 جنيه مصري كلية الفنون التطبيقية 18000 جنيه مصري كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 13000 جنيه مصري كلية الإعلام وفنون الاتصال 17000 جنيه مصري كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 9000 جنيه مصري كلية الاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 23000 جنيه مصري كلية التربية (لغة إنجليزية) 11000 جنيه مصري كلية اللغات والترجمة 13000 جنيه مصري كلية التربية (لغة العربية – رياض أطفال) 9,800 جنيه مصري كلية السياحة وإدارة الفنادق 11000 جنيه مصري

مصاريف كليات جامعة فاروس بالإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2019/2020

تضم جامعة فاروس بالإسكندرية 11 كلية خاصة، لهذا سنتعرف على مصاريف الدراسة بها لكل عام دراسي واحد، وهي كالآتي:

الكلية المصاريف بالجنية المصري كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 55000 جنية مصري كلية طب أسنان 53000 جنية مصري كلية علوم طبية 20000 جنية مصري كلية علوم مالية وإدارية 28,600 جنية مصري كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية 19000 جنيه مصري كلية اللغات والترجمة 21000 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي 31000جنيه مصري كلية الفنون والتصميم 25000 جنيه مصري كلية الهندسة 28000 جنيه مصري كلية السياحة وإدارة الفنادق 18,500 جنية مصري كلية الإعلام وفنون الاتصال 21.500 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الروسية للعام الدراسي 2019/2020

كشفت إدارة الجامعة المصرية الروسية عن مصروفات الكليات الخاصة بها للعام الدراسي 2019/2020 لتشمل طلاب الثانوية العامة الراغبين للالتحاق بواحدة من الثلاث الكليات للمصريين، أما للأجانب والعرب فإن المصروفات ستكون بالدولار، والتي تشمل الآتي:

الكلية الجنيه بالمصري كلية الصيدلة 35000 جنيه مصري كلية طب فم وأسنان 42,350 جنيه مصري كلية الهندسة 26000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة البريطانية للطلاب المصريين العام الدراسي الجديد 2019/2020

أعلنت إدارة الجامعة البريطانية بمصر بأن مصروفاتها ستكون كالآتي للعام الدراسي 2019/2020:

الكلية المصاريف بالجنيه المصري كلية الهندسة 60,000 جنيه مصري كلية الصيدلة 58,000 جنيه مصري كلية أسنان 60,000 جنية مصري كلية إدارة أعمال 48,000 جنيه مصري كلية اقتصاد وعلوم سياسية 27,000 جنيه مصري كلية تمريض 27,000 جنيه مصري كلية حاسبات ونظم معلومات 27,000 جنيه مصري

مصاريف الجامعة الفرنسية في مصر للطلاب المصريين والعرب والأجانب للعام الدراسي الجديد 2019/2020

مصاريف كليات الجامعة الفرنسية للمصريين

الكلية المصاريف بالجنية المصري كلية الهندسة 50,000 جنيه مصري كلية الإدارة ونظم المعلومات 45,000 جنيه مصري كلية اللغات التطبيقية 45,000 جنيه مصري

مصاريف كليات الجامعة الفرنسية لغير المصريين

الكلية المصاريف بالدولار الأمريكي كلية الهندسة 7000 دولار أمريكي كلية الإدارة ونظم المعلومات 6000 دولار أمريكي كلية اللغات التطبيقية 6000 دولار أمريكي

درجات تنسيق القبول للكليات الخاصة في مصر لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي 2019/2020

الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة في مصر:

الكلية الحد الأدنى لدرجات التنسيق كلية الطب والجراحة 95% كلية طب الأسنان 90% كلية الصيدلة 89,5% كلية العلاج الطبيعي 90% كلية الهندسة 85%

الحد الأدنى للقبول في كليات جامعة 6 أكتوبر

الكلية الحد الأدنى لدرجات التنسيق كلية الطب 95% كلية الهندسة 80% كلية العلوم الطبية والتطبيقية 70% كلية الفنون التطبيقية 70% كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 60% كلية الاقتصاد والإدارة 60% كلية الإعلام وفنون الاتصال 60% كلية اللغات والترجمة 60% كلية التربية 55%. كلية السياحة والفنادق 55% كلية تمريض 55%

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة