قبل امتحانات الثانوية والدبلومات.. خطة لتأمين اللجان من “كورونا” والغش

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتذليل جميع العقبات قبل امتحانات الثانوية والدبلومات في شهر يونيو المقبل، إذ كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة لوقاية الطلاب في اللجان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وفي أثناء اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن خطة وزارة التعليم بتأمين لجان الامتحان من المقرر أن تناقش بالتفصيل في اجتماع مجلس الوزراء، يوم غدٍ الخميس، الموافق 7 مايو 2020، وتعلنها الوزارة للمواطنين في منتصف الشهر نفسه أي قبل امتحانات الطلاب في يوم 7 يونيو المقبل، بأكثر من 20 يومًا.

امتحانات الثانوية والدبلومات

وفي سياق الحديث عن تأمين لجان امتحانات الثانوية والدبلومات خلال هذا العام، فقد أشار وزير التعليم إلى أن نحو 660 ألف طالب سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العالم، كما سيؤدي أكثر من هذا العدد امتحانات الدبلومات الفنية.

وقال الوزير لنواب لجنة الخطة بالبرلمان، إن الحكومة وضعت ضوابط مشددة للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين والمُراقبين في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، لننتهي من امتحانات الطلاب دون أي مشكلات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجراءات وقائية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات وقائية للطلاب وجميع المشاركين في عملية امتحانات الثانوية والدبلومات، إذ إن اللجنة الواحدة لن يتجاوز عدد الطلاب في 14 طالبًا، وهذا تطلب زيادة عدد اللجان بنحو60% إذ وصلت 5 آلاف على مستوى محافظات مصر.

وأكد وزير التعليم أن هذه اللجان ستكون جميعها مقرات تابعة للوزار، ولن يكون أي منها نابع لمراكز الشباب أو أماكن تتبع وزارات أو هيئات أخرى أخرى في الدولة، حتى نتمكن من تأمين اللجان أيضًا ضد أي محاولات للغش أو التسريب.