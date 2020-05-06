Take a fresh look at your lifestyle.


قبل امتحانات الثانوية والدبلومات.. خطة لتأمين اللجان من “كورونا” والغش

بواسطة أحمد سعيد
خطة من وزارة التعليم قبل امتحانات الثانوية والدبلومات خطة قبل امتحانات الثانوية والدبلومات لوقاية الطلاب من فيروس كورونا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتذليل جميع العقبات قبل امتحانات الثانوية والدبلومات في شهر يونيو المقبل، إذ كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن خطة الوزارة لوقاية الطلاب في اللجان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وفي أثناء اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن خطة وزارة التعليم بتأمين لجان الامتحان من المقرر أن تناقش بالتفصيل في اجتماع مجلس الوزراء، يوم غدٍ الخميس، الموافق 7 مايو 2020، وتعلنها الوزارة للمواطنين في منتصف الشهر نفسه أي قبل امتحانات الطلاب في يوم 7 يونيو المقبل، بأكثر من 20 يومًا.

امتحانات الثانوية والدبلومات

وفي سياق الحديث عن تأمين لجان امتحانات الثانوية والدبلومات خلال هذا العام، فقد أشار وزير التعليم إلى أن نحو 660 ألف طالب سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العالم، كما سيؤدي أكثر من هذا العدد امتحانات الدبلومات الفنية.

وقال الوزير لنواب لجنة الخطة بالبرلمان، إن الحكومة وضعت ضوابط مشددة للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين والمُراقبين في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، لننتهي من امتحانات الطلاب دون أي مشكلات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إجراءات وقائية

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات وقائية للطلاب وجميع المشاركين في عملية امتحانات الثانوية والدبلومات، إذ إن اللجنة الواحدة لن يتجاوز عدد الطلاب في 14 طالبًا، وهذا تطلب زيادة عدد اللجان بنحو60% إذ وصلت 5 آلاف على مستوى محافظات مصر.

وأكد وزير التعليم أن هذه اللجان ستكون جميعها مقرات تابعة للوزار، ولن يكون أي منها نابع لمراكز الشباب أو أماكن تتبع وزارات أو هيئات أخرى أخرى في الدولة، حتى نتمكن من تأمين اللجان أيضًا ضد أي محاولات للغش أو التسريب.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الملفات الشائكة في الدراسة وامتحانات الثانوية…

أخبار التعليم

حرصًا على الطلاب.. احصل على كلمة المرور للمواد المتبقية من امتحانات الصفين الأول…

أخبار التعليم

خطوات التسجيل في موقع Thaneduone.emis.gov.eg للصف الأول والثاني الثانوي

أخبار التعليم

بالرابط والخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل حضور الطلاب في الامتحانات

أخبار التعليم

الدراسة يومين في الأسبوع.. اقتراح جديد من وزير التعليم لحل أزمة فيروس كورونا

أخبار التعليم

لأول مرة.. أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيًّا (رابط)

أخبار التعليم

آلية تقييم المواد غير المضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل وموقف الأبحاث المتطابقة

أخبار التعليم

رابط الإستعلام عن ارقام جلوس طلاب الثانوية الازهرية 2020

أخبار التعليم

“التعليم” تشرح كيفية احتساب درجات المشروعات البحثية للطلاب

أخبار التعليم

الموعد النهائي لإعلان نتيجة المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.