قبل دقائق من الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات: مصادر تؤكد وجود أماكن بكليات الهندسة والطب البيطري والفنون الجميلة للمرحلة الثانية

تقوم وزارة التعليم العالي خلال الدقائق القليلة القادمة بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2019-2020، وذلك بعد أن استمر التسجيل من يوم الأحد الماضي وانتهي يوم الجمعة الماضي.

تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات

وقد صرح مصدر مسئول بالتعليم العالي، عن وجود أماكن شاغرة في بعض كليات القمة، وأشار المسئول عن وجود أماكن في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والفنون الجميلة لطلبة وطالبات القسم العلمي رياضة، بينما لا توجد أي أماكن شاغرة سوى في كلية الطب البيطري بالنسبة لشعبة علمي علوم.

وتبعا للمجموع التكراري، فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى لكليات الطب البشري 404 درجة بنسبة تبلغ 98.5 بالمئة، بينما تتراوح الحد الأدنى لكلية طب الأسنان ما بين 402إلى 403 درجة أي ما يساوي 98 بالمئة، والصيدلة 97.8 بالمئة.

هذا ولا نزال نتابع معكم أخر تطورات ظهور النتيجة على موقع التنسيق، والذي من المتوقع ظهوره خلال الدقائق القادمة، ويتم الاستعلام عن الكلية التي تم القبول بها عن طريق الرقم السري الذي حصل عليه الطالب بعد ملأ استمارة الرغبات الخاصة به.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التظلمات للطلبة والطالبات المعترضين على درجاتهم، وذلك وحتى منتصف شهر أغسطس القادم، كما أشارت الوزارة في وقت سابق إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.