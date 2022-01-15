قبول جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على رابط التسجيل ونسب الحدود الدنيا

أُعلن رسميا عن نسب قبول جامعة الكويت 2021-2022 للفصل الدراسي الثاني كما تم الكشف عن موعد التقديم الإلكتروني للطلبة والطالبات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في جامعة الكويت للطلبة الجدد 2022 الفصل الدراسي الثاني، وتفاصيل الحدود الدنيا للقبول للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات، وتعتبر الدراسة الجامعية في الكويت البوابة الأهم لتجهيز الشباب الكويتي لمستقبل باهر وواعد.

رابط التسجيل في جامعة الكويت 2022 للفصل الدراسي الثاني

مواعيد التسجيل تبدأ من يوم السبت 22 يناير 2022 وتستمر حتى يوم الإثنين 31 يناير 2022، ويتم التقديم بطريقة إلكترونية من خلال موقع القبول الخاص بالجامعة، هذا وقد أعلنت عمادة القبول عن رابط التقديم، رابط التسجيل في جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني هو:

portal.ku.edu.kw/admission

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.



نسب القبول جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الجامعة عن نسب القبول في كلياتها للراغبين في التسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط خلال فترة التسجيل الحالية في الفصل الدراسي الثاني، الحدود الدنيا للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات في القسم العلمي 70%، والقسم الأدبي 78%.



