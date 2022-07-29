قبول جامعة الكويت 2022-2023.. تعرف على موعد ظهور النتائج

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي منذ قليل عن موعد ظهور نتائج قبول جامعة الكويت للعام الدراسي 2022-2023 للطلبة الجدد من حاملي الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، حيث من المرتقب أن تُعلن الوزارة على موقع الجامعة الرسمي عن النتائج، ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتائج لمعرفة المستقبل الجامعي لهم بعد نهاية المرحلة الثانوية في تعليمهم.

نتائج قبول جامعة الكويت 2022-2023

قالت مصادر مؤكدة، أن الكشف عن أسماء المقبولين في جامعة الكويت 2022-2023 سوف يكون عند الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 30 يوليو 2022، يذكر أن التقديم للالتحاق بجامعة الكويت قد بدأ من يوم 17 يوليو واستمر حتى يوم الأربعاء 27 يوليو 2022، وكان التقديم بصورة إلكترونية عبر موقع الجامعة الرسمي.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022-2023

توفر وزارة التعليم العالي عدة خطط هامة للدراسة الجامعية للطلبة الكويتيين من حاملي الثانوية العامة منها التسجيل في جامعة الكويت، ومن تلك الخطط البعثات الخارجية والداخلية، والدراسة في التعليم التطبيقي، رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2023 هو:

portal.ku.edu.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.