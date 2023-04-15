قبول جامعة الكويت 2024/2023.. تعرف على عدد المقاعد في كل كلية

بواسطة محمود عطا الله
خطة قبول جامعة الكويت 2024 أعداد الطلبة المستجدين خطة قبول جامعة الكويت 2024 أعداد الطلبة المستجدين

أعلنت عمادة القبول والتسجيل، عن خطة قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد القادم 2024/2023، حيث اعتمد اجتماع مجلس الجامعة الأخير، الأعداد التي سوف يتم قبولها من الطلبة المستجدين في العام الدراسي الجامعي الجديد، وسوف يتم تقديم مقترح خطة القبول، لمجلس الجامعات الحكومية بالكويت لاعتماده رسميًا.

قبول جامعة الكويت 2024

  • عدد المقاعد في خطة قبول جامعة الكويت من الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2024/2023 هي 7298 مقعدًا.
  • كلية طب الأسنان 30 مقعدًا.
  • كلية الصيدلة 63 مقعدًا.
  • كلية الطب المساعد 290.
  • كلية الطب 150.
  • كلية العلوم 1175.
  • كلية الهندسة والبترول 800.
  • كلية العلوم الحياتية 585.
  • كلية العمارة 120.
  • قبول كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت 2024 عدد 900 طالبًا وطالبة.
  • كلية العلوم الاجتماعية 550.
  • كلية التربية 1000.
  • كلية الشريعة 385.
  • كلية الآداب 950.
  • كلية الحقوق 295.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

دوام الطلبة في مدارس الكويت رمضان 2023

أخبار التعليم

دوام المدارس في رمضان 2023 بالكويت.. تعرف على مواعيد الدراسة في رياض الأطفال…