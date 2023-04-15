قبول جامعة الكويت 2024/2023.. تعرف على عدد المقاعد في كل كلية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل، عن خطة قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد القادم 2024/2023، حيث اعتمد اجتماع مجلس الجامعة الأخير، الأعداد التي سوف يتم قبولها من الطلبة المستجدين في العام الدراسي الجامعي الجديد، وسوف يتم تقديم مقترح خطة القبول، لمجلس الجامعات الحكومية بالكويت لاعتماده رسميًا.

قبول جامعة الكويت 2024