قبول جامعة الكويت 2024/2023.. تعرف على عدد المقاعد في كل كلية
أعلنت عمادة القبول والتسجيل، عن خطة قبول جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد القادم 2024/2023، حيث اعتمد اجتماع مجلس الجامعة الأخير، الأعداد التي سوف يتم قبولها من الطلبة المستجدين في العام الدراسي الجامعي الجديد، وسوف يتم تقديم مقترح خطة القبول، لمجلس الجامعات الحكومية بالكويت لاعتماده رسميًا.
قبول جامعة الكويت 2024
- عدد المقاعد في خطة قبول جامعة الكويت من الطلبة المستجدين للعام الدراسي 2024/2023 هي 7298 مقعدًا.
- كلية طب الأسنان 30 مقعدًا.
- كلية الصيدلة 63 مقعدًا.
- كلية الطب المساعد 290.
- كلية الطب 150.
- كلية العلوم 1175.
- كلية الهندسة والبترول 800.
- كلية العلوم الحياتية 585.
- كلية العمارة 120.
- قبول كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت 2024 عدد 900 طالبًا وطالبة.
- كلية العلوم الاجتماعية 550.
- كلية التربية 1000.
- كلية الشريعة 385.
- كلية الآداب 950.
- كلية الحقوق 295.