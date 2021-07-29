قرارات هامة من جامعة الكويت بخصوص قبول الطلبة المستجدين 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
قرارات مجلس جامعة الكويت قرارات مجلس جامعة الكويت

أعلن مجلس جامعة الكويت، اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات الهامة بخصوص القبول في كليات الجامعة للعام الدراسي 2022/2021، وكانت جامعة الكويت قد أعلنت منذ ساعات عن نتائج القبول لعدد من التخصصات العلمية وهي: الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، وأكدت أن الكشف عن نتائج القبول لتلك التخصصات حتى يتمكن غير المقبولين من التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية.

قرارات جامعة الكويت بخصوص القبول للمستجدين

  • قبول جميع المتقدمين لجامعة الكويت ممن استوفوا شروط التقدم من خلال رفع القدرة الاستيعابية لكل كلية بنسبة 20%.
  • أوصى مجلس جامعة الكويت بإنشاء كلية جديدة لاستيعاب المتقدمين من أصحاب النسب المنخفضة واستوفوا شروط القبول.
  • استبعاد الطلبة ممن لم يستوفوا الشروط والمسجلين بأكثر من جهة تعليمية (التطبيقي، البعثات الداخلية، البعثات الخارجية).
  • استبعاد المتقدمين من الموظفين ولم يحصلوا على تفرغ دراسي.
  • بلغ إجمال المستبعدين من القبول بسبب عدم استيفاء الشروط 5500 متقدم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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