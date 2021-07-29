قرارات هامة من جامعة الكويت بخصوص قبول الطلبة المستجدين 2022/2021

أعلن مجلس جامعة الكويت، اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات الهامة بخصوص القبول في كليات الجامعة للعام الدراسي 2022/2021، وكانت جامعة الكويت قد أعلنت منذ ساعات عن نتائج القبول لعدد من التخصصات العلمية وهي: الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، وأكدت أن الكشف عن نتائج القبول لتلك التخصصات حتى يتمكن غير المقبولين من التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية.
قرارات جامعة الكويت بخصوص القبول للمستجدين
- قبول جميع المتقدمين لجامعة الكويت ممن استوفوا شروط التقدم من خلال رفع القدرة الاستيعابية لكل كلية بنسبة 20%.
- أوصى مجلس جامعة الكويت بإنشاء كلية جديدة لاستيعاب المتقدمين من أصحاب النسب المنخفضة واستوفوا شروط القبول.
- استبعاد الطلبة ممن لم يستوفوا الشروط والمسجلين بأكثر من جهة تعليمية (التطبيقي، البعثات الداخلية، البعثات الخارجية).
- استبعاد المتقدمين من الموظفين ولم يحصلوا على تفرغ دراسي.
- بلغ إجمال المستبعدين من القبول بسبب عدم استيفاء الشروط 5500 متقدم.