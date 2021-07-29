قرارات هامة من جامعة الكويت بخصوص قبول الطلبة المستجدين 2022/2021

أعلن مجلس جامعة الكويت، اليوم الخميس، عن مجموعة من القرارات الهامة بخصوص القبول في كليات الجامعة للعام الدراسي 2022/2021، وكانت جامعة الكويت قد أعلنت منذ ساعات عن نتائج القبول لعدد من التخصصات العلمية وهي: الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، وأكدت أن الكشف عن نتائج القبول لتلك التخصصات حتى يتمكن غير المقبولين من التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية.

قرارات جامعة الكويت بخصوص القبول للمستجدين