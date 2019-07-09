إنتهى طلاب الثانوية العامة من إمتحاناتهم، و ينتظرون نتيجتهم بفارغ الصبر هم و أقربائهم، وقد أدى ما يقرب من 669 الف طالباً إمتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبيه، وقد تم تحرير اكثر من 900 محضر غش ومخالفه لطلاب الثانوية على مستوى محافظات مصر .

تنسيق الجامعات 2018

تاتي مرحلة التنسيق لدخول الجامعة بعد ظهور نتيجة الثانوية، و تتم مرحلة التنسيق على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الاولى ويكون الحد الأدني لها مرتفعا نوعا ما، ويشمل تنسيقها دخول كليات مثل الطب و طب الأسنان و الصيدله و كلية الهندسه و هندسه البترول وتأتي المرحلة الثانية والثالثة لباقي الكليات والوافدين من الخارج، أما عن تنسيق الثانوية العامة 2018 فقد شمل الحد الأدنى لكليات المرحلة كلاتي :

1-كلية الطب حد ادنى 402 .

2-كلية طب الأسنان حد أدنى 401 .

3- كلية الصيدلة حد أدنى 397 .

4-كلية العلاج الطبيعي حد أدنى 396.5 .

5- كلية طب بيطري حد ادنى 392.8 .

6- كلية الهندسة 384 .

ولمعرفة تنسيق الكليات 2018 يمكنك الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث يختلف التنسيق كل عام إختلافاً طفيفاً وسنتابع مع حضراتكم عبر موقع كلمة تنسيق 2019 فور ظهورة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

إنتشر في الاونة الأخيرة إشاعه أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر يوم الاحد الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، ولكن نفى خالد عبدالحكم هذة الإشاعه مؤكداً أنه لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن أي موعد محدد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 حتى هذه اللحظه، وقد تم الإنتهاء من تصحيح مواد الاسبوع و الثاني وتم البدأ في تصحيح مواد الاسبوع الثالث والرابع منذ الاسبوع الماضي، كما ظهرت نتيجة العينة العشوائيه لماده اللغة الأجنبية الثانية والتي بلغ عددها 17481 حيث بلغت نسبة النجاح 98.7 ليصل عدد الناجحين في هذه العينة الى 17260 طالباً .