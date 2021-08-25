قرعة قبول أكاديمية سعد العبدالله 2022/2021 ضباط الدفعة 47.. النتائج وأسماء المقبولين تظهر اليوم الخميس

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن موعد سحب قرعة قبول ضباط الدفعة 47 بكلية سعد العبدالله، وأكدت أن القرعة علنية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، حيث نتابع معكم نتائج قبول أكاديمية سعد العبدالله 2021 وأسماء المقبولين لكن بعد نهاية حفل مراسم سحب القرعة، من الجدير بالذكر أن الداخلية قد فتحت باب التسجيل للدفعة 47 ضباط في وقت سابق، وقد تم التسجيل على فترتين لاستيعاب أكبر عدد ممن تنطبق عليهم الشروط للتسجيل.

قرعة قبول أكاديمية سعد العبدالله 2021 دفعة 47

قالت وزارة الداخلية، أن قرعة قبول أكاديمية سعد العبدالله 2021 لضباط الدفعة 47، سوف تٌقام عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021، بحضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وكافة قيادات الوزارة، كما وجهت الداخلية الدعوة إلى كافة وسائل الإعلام لحضور حفل مراسم سحب القرعة، تابعونا مع نتائج وأسماء المقبولين بأكاديمية سعد العبدالله.